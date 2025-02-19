TV面板報價逆勢漲不停 全尺寸勁揚 群創直言「對台廠有利」
川普政府關稅戰效應，本季電視面板傳統淡季報價逆勢漲不停，不僅品牌廠趕在所有關稅拍板前擴大備貨推升報價，群創（3481）總經理楊柱祥昨（18）日更直言：「川普政府發動關稅戰，對台灣面板廠有利」。
法人看好，美國關稅政策推升面板市況走揚，群創、友達等面板廠跟著望春風，助攻本業衝刺獲利。
市調機構CINNO Research最新報告指出，美國對大陸上調10%關稅政策已於2月實施，但對墨西哥等地增加關稅的不確定性風險增加，電視品牌廠為趕在所有關稅拍板前加大面板採購需求，但面板廠僅小幅上調產能利用率，使得2月電視面板價格全線上漲。
面板相關業者分析，即便美國對大陸課徵10%關稅已拍板，但墨西哥關稅，以及對等關稅等問題仍有眾多不確定因素，攸關電視製造是否移回亞洲生產，並牽動面板報價。
楊柱祥昨天受訪時則指出，美國沒有面板產業，若墨西哥出口美國商品的關稅由零調高至25%、中國大陸調到21.4%，台灣的關稅是3.9%，品牌廠勢必將成品製造轉移至亞洲，「這對台灣面板廠更有利」，因為台廠可享受交期縮短、運輸費頭降，客戶則是周轉金下降等好處。
對於川普政府發動關稅戰，友達董事長彭双浪認為，由於最終關稅稅率尚未拍板，友達已將之納入公司風險控管的優先項目，保持彈性、動態的因應策略。
CINNO Research最新報告指出，春節期間，大陸官方補貼政策持續釋放效能，市場需求在短期內維持旺盛，推動大尺寸電視面板價格持續上漲。
CINNO Research預期，2月32吋至55吋等中小尺寸電視面板價格供應相對偏緊，可望再漲1美元，分別漲至34美元、65美元、94美元和119美元。65吋、75吋、85吋等熱門大尺寸電視面板需求更為強勁，均有2美元上漲空間，預計分別漲至170美元、228美元和308美元。
業界分析，電視面板價格全線上漲，不僅對電視品牌廠成本和利潤產生影響，也可能會傳導至終端消費市場，消費者在購買電視時會發現價格有所上升。整個電視行業產業鏈上下游需積極調整策略，應對市場變化。
另一家研調機構集邦科技（TrendForce）也看好短線電視面板報價將全線揚升。
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