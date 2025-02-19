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任天堂來台設子公司 代理商展碁：不受影響

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

任天堂公司宣布在台設立「台灣任天堂股份有限公司」，市場擔憂將影響代理商展碁國際（6776）業務。展碁昨（18）日回應，代理業務沒有任何影響，會配合原廠的策略，更積極地與原廠合作。

展碁是宏碁集團旗下通路業者，主要產品線中，資訊周邊業務包含任天堂遊戲機代理銷售、顯示卡網通設備、軟體和電腦組件等銷售。近期也持續引進新產品線，包括擴大家電代理事業，增加AI PC、商用PC業務。

展碁與任天堂合作關係已久，2008年拿下任天堂台灣遊戲機產品代理業務，包含硬體及遊戲銷售，讓展碁成功跨足遊戲市場，台灣任天堂代理商除了展碁外，另有一家傑仕登。

展碁憑藉多年來與任天堂的合作關係，業務範圍除了銷售遊戲相關產品，也是台灣任天堂獨家維修廠商，2023年雙方更進一步合作，授權展碁在台中大型購物中心LaLaport開設中部第一間「Weblink任天堂授權商品旗艦店」，據了解，近期即將開幕的南港LaLaport內也由展碁開設授權商品旗艦店。

任天堂近期宣布新一代主機Switch 2將於今年發售，詳情將在4月2日的任天堂「任天堂直面會」（Nintendo Direct）公布。此外，市場也看好在任天堂成立台灣子公司後，未來遊戲推出時間有望和日本同步。

網通設備 遊戲機 顯示卡

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