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任天堂新布局 來台設子公司 玩家未來不必再跨區買遊戲

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
任天堂昨日宣布，已在台成立子公司，台灣eshop有望上線，未來玩家將不必跨區買遊戲。圖為任天堂次世代遊戲主機「Nintendo Switch 2」。台灣任天堂／提供
任天堂昨日宣布，已在台成立子公司，台灣eshop有望上線，未來玩家將不必跨區買遊戲。圖為任天堂次世代遊戲主機「Nintendo Switch 2」。台灣任天堂／提供

日本遊戲機大廠任天堂18日宣布，為進一步強化台灣市場業務基礎，並提升顧客服務品質，已在台成立子公司「台灣任天堂股份有限公司」，台灣業務將由現行香港任天堂轉至台灣任天堂負責。

市場認為，任天堂此舉不僅宣示將深耕台灣市場，對玩家更是一大福音，後續任天堂台灣「eshop」亦有望上線，未來玩家將不必跨區買遊戲，將更為便利。

供應鏈方面，業界人士分析，任天堂相關布局對供應鏈並無影響，因為包括鴻準（2354）、旺宏與偉詮電等台廠主要是負責製造與供應零組件，與市場銷售較無關聯。

台灣任天堂股份有限公司成立於2025年2月10日，董事長由松本浩之擔任，預計4月1日起，將正式把台灣地區業務轉移給台灣任天堂，並秉持任天堂集團的經營理念，持續推動發展。

業界人士推測，所謂的「業務」很可能包含Switch遊戲機銷售、行銷、維修、售後服務以及最重要的台灣eshop。

回顧任天堂在台發展歷程，最早在1991年時，任天堂就曾成立任天堂溥天股份有限公司，負責在台發行和銷售任天堂的遊戲主機及遊戲軟體，2011年後，任天堂改授權展碁國際進行台灣的代理業務，接著2014年任天堂又重組台灣業務，結束任天堂溥天股份有限公司，將台灣業務轉給香港任天堂處理，產品銷售與售後服務則仍由展碁國際處理。

業界人士指出，儘管任天堂在台灣的代理與業務不斷更迭與重組，但台灣Switch玩家自始至終均無法在線上購買遊戲軟體，必須要透過「帳號跨區」的方式，到香港、日本、美國等地的eshop才能線上購買Switch遊戲軟體。

如今，隨著任天堂在台開設子公司，透過直營方式不僅能在台灣投入更多行銷資源，且極可能直接在台設立eshop，屆時玩家們不必再「帳號跨區」，即可買到官方線上認證的遊戲軟體。

業界人士指出，任天堂在台設立子公司，意味著台灣市場確實相當具有商機，而且消費實力也不錯，因此才會改採直營方式，進一步強化台灣市場的業務，同時也為即將推出的Switch 2銷售預做準備。

不過，儘管未來台灣玩家有機會直接在台灣eshop購買到Switch遊戲軟體，但由於每個地區市場的遊戲軟體價格均不同，因此不少玩家也擔憂未來無法「帳號跨區」購買遊戲，很可能無法「貨比三家」撿便宜，恐必須全盤埋單台灣eshop的產品價格。

Switch 軟體 香港

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