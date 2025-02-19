日月光大馬新廠啟用 營運添動能

為滿足機器學習、企業主導的AI應用、邊緣計算、電動車和自動駕駛技術等各種下一代應用，全球封測龍頭日月光投控（3711）積極壯大集團量能，馬來西亞檳城五廠18日正式啟用，將可大幅增強公司在峇六拜自由工業區的封測產能。業界看好在產能逐漸開出下，有助於增添該集團的業績表現。

針對檳城布局，日月光投控營運長吳田玉表示，檳城新廠是強化集團在全球布局的關鍵步驟，由於先進晶片需求強勁，設計和晶片製造重要性提升，東南亞逐步成為半導體的重要基地，而馬來西亞鞏固自身作為區域半導體中心的地位，日月光新建廠區將在全球半導體價值鏈發揮更大作用。

吳田玉說明，該廠的廠區空間約達340萬平方英尺，日月光會不斷投入資源與人力資本，以獲取更多市占，並拓展服務範圍與深度，並規畫未來幾年內新增1,500名員工。

日月光東南亞區總裁李貴文補充，檳城40多年來大力發展半導體產業，當地跨國企業已逾350家，相關供應鏈超過4,000家，已形成完整的半導體供應鏈聚落。