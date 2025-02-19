聽新聞
0:00 / 0:00

日月光大馬新廠啟用 營運添動能

經濟日報／ 特派記者李孟珊／馬來西亞18日電

為滿足機器學習、企業主導的AI應用、邊緣計算、電動車和自動駕駛技術等各種下一代應用，全球封測龍頭日月光投控（3711）積極壯大集團量能，馬來西亞檳城五廠18日正式啟用，將可大幅增強公司在峇六拜自由工業區的封測產能。業界看好在產能逐漸開出下，有助於增添該集團的業績表現。

針對檳城布局，日月光投控營運長吳田玉表示，檳城新廠是強化集團在全球布局的關鍵步驟，由於先進晶片需求強勁，設計和晶片製造重要性提升，東南亞逐步成為半導體的重要基地，而馬來西亞鞏固自身作為區域半導體中心的地位，日月光新建廠區將在全球半導體價值鏈發揮更大作用。

吳田玉說明，該廠的廠區空間約達340萬平方英尺，日月光會不斷投入資源與人力資本，以獲取更多市占，並拓展服務範圍與深度，並規畫未來幾年內新增1,500名員工。

日月光東南亞區總裁李貴文補充，檳城40多年來大力發展半導體產業，當地跨國企業已逾350家，相關供應鏈超過4,000家，已形成完整的半導體供應鏈聚落。

半導體 日月光 馬來西亞

延伸閱讀

馬來西亞查緝4.8公頃非法電子垃圾場 大陸科學家坐鎮遭逮

日月光：人工智慧技術變革效應 封測業迎大商機

全民權證／日月光 兩檔聚焦

日月光集團營運長吳田玉：AI帶來全球三大巨變 區域對立將愈演愈烈

相關新聞

7大代工廠擬赴美投資 業界傳美將打造「德州竹科」

因應美國總統川普為推動美國製造揮舞關稅大刀，台灣代工廠將啟動美國大投資計畫。電電公會理事長李詩欽昨天表示，台灣七大ＡＩ伺...

日月光攻面板級封裝跨步 斥資66億元在高雄廠設產線

日月光投控強攻先進封裝技術再邁大步，營運長吳田玉18日宣布，集團磨劍十年投入面板級扇出型封裝（FOPLP）後，決定在高雄...

TV面板報價逆勢漲不停 全尺寸勁揚 群創直言「對台廠有利」

川普政府關稅戰效應，本季電視面板傳統淡季報價逆勢漲不停，不僅品牌廠趕在所有關稅拍板前擴大備貨推升報價，群創總經理楊柱祥昨...

關稅戰效應／電子業美國製造四難題 都讓代工廠卻步

美國總統川普新政強力推動「美國製造」，台灣代工廠指出，花錢買地蓋廠不是大問題，但除了高價的AI伺服器外，一般消費性電子代...

日月光大馬新廠啟用 營運添動能

為滿足機器學習、企業主導的AI應用、邊緣計算、電動車和自動駕駛技術等各種下一代應用，全球封測龍頭日月光投控積極壯大集團量...

任天堂來台設子公司 代理商展碁：不受影響

任天堂公司宣布在台設立「台灣任天堂股份有限公司」，市場擔憂將影響代理商展碁國際業務。展碁昨（18）日回應，代理業務沒有任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。