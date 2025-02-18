OTT TV 迎向下階段成長

國際OTT TV業者Netflix、Disney+、HBO MAX吹起「付費訂閱制」及「廣告制」兩種模式，「廣告制」可望成為刺激OTT TV迎向下階段成長關鍵之一。

遠傳（4904）觀察，Netflix、Disney+、HBO MAX等主流國際OTT品牌自2022年起開始採用HVOD（Hybrid Video On Demand）混合商業模式，也就是同時提供付費訂閱制（SVOD）與廣告制（AVOD，免費或低資費伴隨廣告）的混合經營方式。

以Netflix為例，外電報導，Netflix推動訂閱入門資費搭配廣告的方案，因為插播廣告，因此資費較其他套餐優惠35%。雖然用戶反應，廣告方案進一步墊高完全無廣告的套餐費用，但Netflix認為，廣告方案成效頗不錯。

根據Netflix財報資料顯示，2024年第4季廣告方案占推出廣告方案國家新訂閱數的55%以上，廣告制訂閱人數季增三成，廣告收入也倍數成長，預估今年可望再倍增。