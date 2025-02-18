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劉德音柏克萊設智庫 業界：對台灣產業是加分

中央社／ 台北18日電
台積電前董事長劉德音。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
台積電前董事長劉德音。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

台積電前董事長劉德音在加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）創辦的智庫「科技競爭力與產業政策中心」（TCIP）近日啟動並舉辦會議。業者表示，樂見其成，並預期對台灣產業將是加分。

半導體矽晶圓廠環球晶表示，樂見劉德音在美國新創立智庫，並廣邀產業人士一同參與，將來應該有機會會是一個產業與研究單位在技術提升等領域共創雙贏的局面。

另一名半導體業人士也說，樂見其成，預期對台灣產業將是加分。近幾年科技產業受到地緣政治影響而扭曲，劉德音了解台灣在供應鏈的價值與重要性，正面看待他在美國創立智庫。

不過，長期觀察半導體產業的聚芯資本管理合夥人陳慧明持中性看法，他認為劉德音創立的智庫性質與基金會類似，實際影響力有待進一步觀察。

劉德音去年談到退休後的創業計畫，表示將籌組工業政策智庫。新智庫「科技競爭力與產業政策中心」已開始運作，並於13日舉辦啟動會議。「科技競爭力與產業政策中心」將邀集來自學術界、產業界及非營利機構專家，共同討論技術、經濟及政策問題，為政策制定者和立法者提供專業且獨立的學術建議。

劉德音 半導體 美國

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