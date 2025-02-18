SEMI：全球矽晶圓市場已於去年下半回穩

半導體矽晶圓市場經過幾個季度的調整之後，國際半導體產業協會（SEMI）旗下的矽產品製造商組織（SMG）公布矽晶圓產業年終分析報告，指出全球矽晶圓需求於去年下半年擺脫 2023 年起的下滑走勢，重拾復甦動能。外界預期，矽晶圓市況逐漸回穩，對環球晶（6488）、台勝科、合晶等業者今年的表現將有助益。

SMG提到，去年全球矽晶圓出貨量下降 2.7％，來到 122.66 百萬平方英吋，矽晶圓營收則下滑 6.5％，降至 115 億美元。去年晶圓廠利用率及特定用途晶圓出貨量，受到部分高產量類別終端需求疲軟衝擊，整體庫存調整速度也隨之放緩，不過下半年出現較強的修正力道，並一路延續至 2025 年。

SMG主席、環球晶副總李崇偉指表示，生成式AI及新資料中心建置一直是高頻寬記憶體等最先進代工與儲存裝置成長的重要驅動力，但其他終端市場大多還未能從過剩庫存的影響中完全恢復。誠如許多客戶的財報所述，工業半導體市場仍處於強勁庫存調整階段，對全球矽晶圓出貨造成一定的衝擊。