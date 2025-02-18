PLAUD.AI在台發表穿戴式AI智慧錄音裝置NotePin

全球新創AI智慧錄音裝置領導品牌美商PLAUD.AI 18日宣布，在台推出穿戴式 AI 智慧錄音膠囊 PLAUD NotePin，PLAUD NotePin是一款AI錄音裝置，長按即可開啟錄音，透過PLAUD App或Web，就可轉寫及總結摘要，協助使用者節省處理日常瑣事的時間，將精力聚焦在更具創意及產能的任務上。

PLAUD.AI表示，PLAUD NotePin 重量僅23.2克，內建64GB記憶體及雲端無限儲存，提供手環、背夾、磁吸及頸掛四種佩戴模式；配備雙MEMS 麥克風及 AI 降噪功能，能夠進行高品質錄音、轉寫並總結資訊。透過先進的 AI 技術，該裝置可隨時間學習並理解使用者的需求，在重要會議或事件前後執行例行任務。

PLAUD.AI 全球副營運暨財務長喬治·茲維亞金（George Zviagin） 表示，PLAUD NotePin 不僅僅是一款 AI 裝置，更是隨身待命的AI 秘書，可以處理日常瑣事，讓使用者能專注於真正為工作與生活創造價值的事物。PLAUD NotePin 的AI能力是建立在目前市面上2款 AI 模型「GPT-4o」和 「Claude 3.5 Sonnet」的基礎上，並隨 AI 的發展不斷更新App軟體，讓使用者可以隨時錄音、轉寫及總結重點。

消費者可於20日起在嘖嘖平台預訂PLAUD NotePin AI智慧錄音膠囊。 PLAUD NotePin 支援 PLAUD App和 PLAUD Web，使用者可選擇免費的入門方案、付費的專業訂閱方案、或是轉寫無上限方案來強化使用體驗。其中

入門方案為每月提供300分鐘的轉寫時間，支援112種語言，並具備多平台雲端同步功能。基礎 AI 功能包括語音轉文字、轉寫、13款以上總結模板、視覺化心智圖、智慧音訊修剪與演講者標籤等，此方案免付費提供。另有有超早鳥48折優惠，凡於3月20日前在嘖嘖平台預訂的消費者，即可以5,299元（原價10,990元） 購得PLAUD NotePin。