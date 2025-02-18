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遠傳friDay影音導入廣告制 2024年廣告營收翻倍

中央社／ 台北18日電

面對國際OTT的競爭，本土OTT平台必須打造健康且成功的商業模式，遠傳電信今天表示，旗下friDay影音自2023年啟用隨選視訊廣告模式（AVOD）後，2024年廣告營收較前一年翻倍成長100%。

Netflix、Disney+、HBO MAX等主流國際OTT品牌自2022年起開始採用HVOD（Hybrid Video On Demand）混合商業模式，也就是同時提供付費訂閱制（SVOD）與廣告制（AVOD，免費或低資費伴隨廣告）的混合經營方式。

遠傳表示，friDay影音除了付費訂閱制，於2023年率先採用國際平台方興未艾的HVOD模式，加入廣告制，滿足更多客層的用戶需求，此模式已被視為OTT平台更具成長性的商業模式。

遠傳friDay影音指出，採用HVOD模式後，除了付費訂閱制的營收與用戶持續成長外，廣告營收也年增1倍。內容上專注經營韓國影劇與綜藝內容，並積極投入技術與人力強化廣告業務，春節期間影音廣告完整觀看比率達90%以上。

此外，遠傳friDay影音指出，積極投入生成式AI技術應用，透過推薦和搜尋提高用戶觀影時長以及看片數量，提升觀影平台黏著度，有助滿足廣告遞送和加強宣傳效果，助力廣告營收翻倍。

廣告 營收 遠傳電信

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