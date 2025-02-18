遠傳積極打詐 攜手ATCC商業大賽、培力新世代人才
遠傳（4904）積極打詐，除了自己研發首創「AI預測詐騙自動偵測系統」，攜手國際資安大廠Allot打造「遠傳守護網」，更宣布與年輕世代聯手打詐，攜手ATCC商業大賽，培力新世代人才，上屆奪遠傳組冠軍隊伍今年產品將推動服務落地。
近年詐騙已經成為全球政府、企業及個人關注焦點，遠傳近年也積極投入打詐，全台首創「AI預測詐騙自動偵測系統」，透過AI辨識及大數據分析，全力阻擋詐騙電話及釣魚簡訊，守護民眾財產安全。
此外，遠傳推出「遠傳守護網」服務與國際資安大廠合作，無須額外下載App，就能直接從網路端攔阻惡意網站及程式，全年攔阻風險網站超過6,700億次。
現在遠傳更擴大打詐夥伴，培力新世代人才，成為「ATCC全國大專院校商業個案大賽」的議題合作夥伴，遠傳總經理井琪親自命題，主題為「如何增進遠傳守護網之打詐功能與溝通」，並派出資安及電信實務經驗豐富業師陣容，手把手協助學生練就商業企劃實戰技能，為大學青年縮短出社會後的求職距離，甚至有機會將提案落地成真，要除提高年輕學子對打詐議題的認識，也期待激盪出更具創意打詐策略。
「ATCC全國大專院校商業個案大賽」是全國規模最大、歷史最悠久的青年商業競賽，每年都吸引數千位大專院校學生參與。
去年中山大學隊伍「猴小孩」獲得遠傳組冠軍的，「猴小孩」觀察到年輕世代心理健康議題及心理輔導的需求，發想出以「遠傳5G遠距診療平台」為基礎，並結合「Health健康+」App的遠距心理輔導服務「心聲音」企劃，賽後遠傳特別邀請團隊成員繼續推動專案落地，預計2025年就能具體推出成果。
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