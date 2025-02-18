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AI 時代創新競技 華碩攜手ATCC邀學子共創AI應用大未來

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔。華碩／提供
華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔。華碩／提供

全國最大商業實戰競賽—第22屆「ATCC全國大專院校商業個案大賽」於18日揭開序幕！正值AI躍升為時代顯學，引領全球產業與生活革新，華碩（2357）第三度成為企業代表議題合作夥伴，遂以「如果你是華碩AI PC品牌總監，如何規劃具創新與市場競爭力的整合方案，讓華碩AI PC成為年輕世代首選」為題，邀請全國跨領域青年學子組隊提出創新解方、發想嶄新商業模式。

華碩以「全方位的AI公司」為目標，透過「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」的策略，推動AI在產品與服務的全面應用，其中更推出多樣化的AI PC，包括Copilot+ PC與多款AI驅動生產力工具，為用戶帶來更智能、更高效的體驗。

華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔於「22nd ATCC 啟動記者會」表示，華碩始終堅信，最前端的科技，唯有與最具創意的年輕世代合作，才能激發顛覆市場格局的創新能量。AI的未來，不該由企業主導，而是由將開創新時代的同學們共同定義！這場競賽不僅是一場挑戰，更可能為華碩AI PC的未來發展帶來關鍵啟發！

這次與ATCC合作，華碩期待能與同學攜手創造無與倫比的科技創新體驗，擘劃AI世代生活樣貌，靈活運用AI，秉持「發揮眾智，創意擇優」的精神，開啟AI PC無限可能。

第22屆「ATCC全國大專院校商業個案大賽」即日起至3月5日中午12：00報名截止，2月25日於臺灣大學博雅教學館101教室舉辦說明會。

22nd ATCC 五家議題夥伴和戰略夥伴主管代表合影留念。新北市副市長劉和然（中）、新北市青年局長邱兆梅（左三）、華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔（右三）。華碩／提供
22nd ATCC 五家議題夥伴和戰略夥伴主管代表合影留念。新北市副市長劉和然（中）、新北市青年局長邱兆梅（左三）、華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔（右三）。華碩／提供

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