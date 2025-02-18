DeepSeek橫空出世 宏碁陳俊聖曝「這二問題」才是關鍵

中國大陸DeepSeek（DS，深度索求）橫空出世，引起全球關注。宏碁集團董事長陳俊聖說，研發DS的公司原先是以人工智慧（AI）操作股票的公司，員工135人，突然之間完成一個模型問世，但真的是這家公司做的嗎，真的只花了5萬美元？這才是問題所在。他說，就像「豬在風口上，牠就會飛」，但「不是任何一隻豬都可以」。

至於最近關於台積電與英特爾的合作問題，陳俊聖說，「這問題十分難解」，難解的地方在英特爾，由於英特爾在歐洲等處的新建廠房沒有完成，也沒有訂單，也有媒體去詢問台積電創辦人張忠謀應如何解決，張忠謀說他不知道，因此，對於未來的發展，大家就拭目以待。

台北榮總大師講堂今特別邀請陳俊聖針對「關於領導力，我想說的其實是...」專題演講。陳俊聖演講開始就提到，宏碁今年一月在馬來西亞舉辦第六屆亞太區Predator League電競賽事。他說，現在年輕人打電動已不是自己打電動，也可看別人打電動，更是結合音樂季的盛會，喜歡流行音樂與打電動的是相同一群人。這賽事自2018年創辦以來已帶來驚人影響力。

「領導力最終是為組織、企業、國家帶來長久的繁榮。」陳俊聖說，去年諾貝爾經濟學得主為擁有土耳其、美國雙重國籍的艾塞默爾、與英裔美國人強生、羅賓森三位學者。這三位學者以研究歐洲殖民者引進的政治、經濟制度，證明制度與經濟繁榮間的關係。他們認為，讓國家長期繁榮發展的制度是「民主制度」。

陳俊聖以20多年前出版的「國家為什麼會失敗」一書指出，經濟長久繁榮的關鍵竟然是政治，是要靠深化民主或向威權靠攏？陳俊聖說，這本書是他任職台積電時，當時董事長張忠謀推薦要看的書，而國家的繁榮與人種、地理位置、氣候等都無關，他以南北韓人造衛星夜間空拍圖舉例，南韓夜晚燈火通明，北韓卻呈現黑暗，重要的是政治制度的差別。

近期，中國大陸推出人工智慧模型DeepSeek，有國外的專家在「今週刊」表示，在中國大陸的威權制度下，人工智慧（AI）有沒有可能產生真正的革命，專家認為，必須在廣納型（民主制度）的社會制度下，才能提供長久的發展。

至於關於領導力，陳俊聖說，幾年前曾到美國史丹佛大學研習領導力課程，關於管理（Management）就像台語的「免你做」交辦給員工做事即可，但領導力則必須建立工作系統，將對的人放在對的位置上完成工作，有如能力低的人要處理複雜任務時，主管必須手把手的教導，而能力高的人處理簡單的任務則應充分授權。

陳俊聖說，在領導力的展現上，包括激勵他人、運用資訊、做出決策、採取行動，最重要的是，必須具備危機處理能力，而各種主要領導風格包括強制型、威權型、親和型、民主型，不論是哪一種應先了解自己的個性，並發揮到極致，且「領導人不是在討好所有的人」，其重要的特質須具有論述（Articulation）能力，帶領大家完成工作。

陳俊聖解釋，論述能力為文字內容占7%，語氣、語調等表達方式占38%，肢體語言占55%，如講話時下巴高低（仰頭或低頭）的肢體語言，就決定了論述的強度。

陳俊聖舉例美商柯達（Kodak）的轉型經驗。他說，柯達相機底片市占率曾高達95%、相機占85%，更是首家研發出數位相機的企業，銷售量更達到全美第一，但隨著智慧型手機問世，造成業績衰退，最終申請破產保護。

陳俊聖2014年加入宏碁，2017年為全球總裁暨執行長，並擔任宏碁董事長暨執行長。陳俊聖以自己為例，在確定到宏碁任職，但尚未就任前，已先擬定百日計畫，甚至還是請當時在台積電的特助一起做的，有如美國總統川普現在推動許多政策，絕對不是隨性的，一定是上任前就已先做規畫。

陳俊聖到宏碁就任後，曾經在一周內有7個人來談加薪直說「你不加薪水，我就走人」，結果是這些人都離開了，而他仍密集與員工溝通、降低焦慮，並保障員工工作權，並抓緊財務數字、密集發佈公司內部好消息，每年舉辦二次全球產品發表會。

陳俊聖說，現在宏碁朝向跨界發展，包括電腦風扇、空氣清淨機、電腦包、行李箱等，有如日商山葉（YAMAHA）則是從製作風琴起家，逐漸發展至各類樂器製作，轉型至製作飛機、汽車、摩托車等發動機，再到打造汽車、摩托車，甚至是家具、房屋設計等。

陳俊聖指出，企業跨界要成功，必須是由自己的強項開始，逐漸向外發展，並把自己的強項發揮出來，「不要用自己的軟腹部，去碰別人的硬膝蓋」，如今宏碁今天有14個上市櫃公司，相對於10年前他就任時的風雨飄搖。他最後說，領導力是否成功，只有一個標準，「你的團隊有沒有在贏？」