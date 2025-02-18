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中華電信自主研發創新跨網通信技術 建構離島高韌性通信網

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網路韌性與安全是電信龍頭中華電信（2412）近年重點業務之一，除建構網路的廣度與密度，中華電信更自主研發創新技術SBC，可應用於「離島通信衛星備援方案」，快速切換海纜、微波及衛星網路之間的備援模式，讓緊急通話不中斷，並於金門順利完成部署。

中華電信指出，中華電信自主研發「語音呼叫處理技術SBC（Session Border Controller）」技術應用於「離島通信衛星備援方案」，當海纜與、微波通訊出現異常時，能迅速切換至衛星備援模式，使金門當地市話服務穩定運作，確保離島與台灣間的緊急通話不中斷，提升離島地區的通信韌性。

中華電信表示，SBC技術建立門號處理方案與自動切換功能，確保門號轉換至衛星備援時能快速正常啟用。並可依據門號屬性有效使用衛星通信資源，確保關鍵部門的緊急通訊順暢無虞。

中華電信強調，積極推動「衛星」成為海纜與微波通信之外的另一通信管道，展現網路基礎建設與語音通信的領先研發實力，並將部署至更多離島及偏鄉地區，為全國民眾提供更高品質與高可靠度的通信服務。

中華電信研究院院長蘇添財表示，強化網路韌性一直是中華電信重要策略。透過自主研發的SBC技術，我們不僅提升離島地區固網語音的穩定性，也為未來當面臨網路異常做好充足備援準備。中華電信將持續以新技術應用於各通信方式，讓台灣偏鄉及離島地區享有更優質與更可靠的通信環境。

中華電信研究院說明，語音呼叫處理技術（Session Border Controller, SBC）是一種專門管理電話通訊的技術，主要功能是讓不同網路之間的通話可以順利連接，確保通話品質穩定，並有效管理通訊流量。SBC的技術可以幫助減少網路負擔，提高衛星頻寬的使用效率，確保使用者在跨網通話時仍能享有良好的通話品質。

中華電信 偏鄉 金門

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