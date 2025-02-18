鑫創電子要當「優等生」 攜手友達力拚倍數成長
工業電腦廠鑫創電子（6680）18日舉行全球企業總部啟用典禮，大股東友達（2409）總經理柯富仁到場力挺，鑫創電子董事長許育瑞指出，如今鑫創電子要的不只是5%、10%的成長，因為這樣的成長資本市場看不到，「好像老師眼中只有優等生，沒有好學生」。鑫創電子希望在布局邊緣AI業務，及攜手友達搶攻新能源車商用智慧座艙市場下，「以達到快速成長、倍數成長的目標。」
鑫創電子於去年底搬入中和「華固中原置地大樓」，今日舉行全球企業總部啟用典禮，新建兩條生產線，過去委外生產的模式將改為自製。
許育瑞表示，鑫創電子自創立以來總共歷經11次搬遷，與所有合作夥伴走到今天，員工數從剛開始只有他和妻子兩個人，到現擁有破百名員工，如今鑫創電子要的不只是5%、10%的成長，因為這樣的成長資本市場看不到，「好像老師眼中只有優等生，沒有好學生。」
鑫創電子為迎接下一階段成長，去年開始對業務進行調整，大力布局邊緣AI市場，目標應用場域從智慧製造擴展到智慧交通、智慧醫療、智慧零售。
許育瑞強調，鑫創電子以既有的車載電腦為穩定成長基石，中期要搭上邊緣AI潮流，發展AI工業應用市場，長期則要與友達合作，鎖定新能源車的商用智慧座艙市場，「以達到快速成長、倍數成長的目標。」
柯富仁表示，過去LLM都在雲端，自從DeepSeek問世後，大家覺得可以馬上跳到邊緣端做垂直應用的LLM，這對友達來講就是完全符合面板加上IPC的應用模式，因此看好邊緣AI商機的爆發，而車子就是最好的邊緣AI應用，對鑫創電子的成長展望樂觀看待。
在基本面部分，鑫創電子今年元月營收4,729萬元，月減25.6%、年增38.2%，為3個月新低，主要是受到農曆春節工作天數減少影響。
展望後市，鑫創電子預期今年首季在車用業務帶動下，營收將呈現季增、年增雙成長，全年有望逐季增長，2025年營收目標力拚10億元大關，挑戰續創新高紀錄。
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