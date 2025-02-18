快訊

王大陸不實病歷躲當兵 涉妨害兵役15萬交保

陳妍希「剛離婚陳曉」秒發聲明！ 3重點反擊造謠

流感疫苗20日起暫停全民公費接種 疫情估3月中旬脫離流行期

DeepSeek 加持 恒科月飆三成、統一恒生科期 ETN 漲幅居冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2025年以來指數產品報酬表現。資料來源：CMoney
2025年以來指數產品報酬表現。資料來源：CMoney

DeepSeek帶動香港恒生科技指數近期領漲全球主要資本市場，月漲幅逾30%；另據CMoney統計，統一恒生科期ETN（020033）元旦以來漲幅近25%也居台股市場指數產品（含ETF）之冠，成交均量大增14倍。

DeepSeek爆紅帶動資金開始明顯湧入香港恒生科技股，國外通訊社根據中金公司（CICC）的估計，農曆新年假期以來，南向資金累計流入約266億港元，相當於2024年9月的高點，成分股中芯國際（0981.HK）、小米集團（1810.HK）等指標大廠股價也來到新高，特別是小米集團股價從去年7月以來一路向上，半年以來漲幅已逾170%，而阿里巴巴（9988.HK）也因與蘋果合作為中國大陸iPhone用戶開發AI功能，今年以來股價狂飆56%。

法人認為，恒生科技指數經歷前幾年的大幅調整，去年9月逐步從底部走出，從本益比來看目前約為23倍，和那斯達克指數38倍相比不算高，有比價效應。且隨著越來越多外資都在重新評估中國大陸科技和AI領域的可投資性，以及全球投資者擁有的中國大陸股票部位極低，具有籌碼優勢。不過，未來還是要關注AI技術的商業化進程以及宏觀經濟政策的支持力度。

17日中共中央總書記習近平出席被稱為史上規格最高的民營企業座談會，企包括阿里巴巴馬雲、小米雷軍、DeepSeek梁文鋒等皆出席，外媒解讀為北京對科技業釋出正面信號，有望成為帶動中國大陸股市進一步上漲的催化劑。18日早盤恒生科技指數續漲逾2%。

統一恒生科期ETN連結指數為恒生科指期貨指數，是市場上少數追蹤恒生科技指數走勢的指數產品。統一證提醒投資人，商品僅是參與市場的工具，不代表對後市的判斷，入場前仍須謹慎判斷。

阿里巴巴

延伸閱讀

期貨商論壇／永續期 靈活布局

最牛一輪／精材帶勁 統一52沾光

0050將啟動分割...專家曝是好事 能吸引更多投資人

不必被標為中國籍！日法務省5月起改日本戶籍欄 可登記為「台灣」

相關新聞

日月光宣布斥資2億美元攻面板級扇出型封裝 年底試產明年送樣

日月光集團營運長吳田玉今（18）日表示，集團磨劍十年投入面板級扇出型封裝（FOPLP）決定邁向設立量產線的重要里程碑，決...

關稅效應…宏碁筆電漲價開第一槍 陸製產品銷美3月漲10%

因應美國總統川普加徵關稅，外媒報導，宏碁董事長陳俊聖在英國受訪時透露，將依照進口時程，規劃對受關稅影響的產品漲價10%。...

Meta唱旺AI眼鏡 預告新時代來臨…玉晶光、英濟、達邁等出貨喊衝

Meta首席科學家楊立昆預告，未來一年內AI眼鏡產業將有極大的變革發生，人類將迎接AI眼鏡時代降臨，每個人都可透過AI眼...

任天堂成立台灣任天堂公司 總算不必跳區買遊戲了？

家用遊戲主機大廠任天堂18日宣布為進一步強化在台灣市場的業務基礎，並提升顧客服務品質，將於2025年4月1日正式把業務移...

任天堂宣布設立台灣子公司！衝刺業務、展碁同歡

台灣升格成任天堂海外重要市場！任天堂總部18日宣布，將設立台灣任天堂股份有限公司子公司，目的為二：進一步強化在台業務，及...

群創攜手奇美醫院全台首發「智能化療調配機器手臂」

群創（3481）光電與奇美醫院18日舉辦智能化療藥物調配設備(Smart PCD, Pharmacy Compoundi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。