快訊

研究：50歲前養成「這些習慣」可降腦中風、失智症風險

總預算協商破局明出立院 韓國瑜挨罵受不了柯建銘回嗆這句

聽新聞
0:00 / 0:00

陸續聽到風聲…他慘遭半導體大廠裁員 房貸剛上肩崩潰了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友才剛買房，就收到裁員通知，讓他崩潰上網求助。示意圖／ingimage
一名網友才剛買房，就收到裁員通知，讓他崩潰上網求助。示意圖／ingimage

近期各行各業都出現裁員潮，日前有位網友表示，他好不容易剛買房，準備面對房貸時，卻突然收到被裁員的消息，讓他腦袋一片空白，並焦慮喊「我履歷投了好幾間，但都沒有消息，大家有推薦的工作嗎？」

一名網友在Dcard發文表示，他去年好不容易買房了，正準備面對房貸時，卻收到今年總部發布的全球裁員人事命令，他就是被裁員的那一個，讓他驚訝曝心聲「我這間公司也是叫得出名字的半導體大廠，待了好幾年，前年就有人事凍結，也陸續聽到一些科技業朋友在年前就放了無薪假，但實在沒想到會換我沒工作」。原PO焦慮表示「我履歷投了好幾間，但都沒有消息，也在思考是不是該轉換跑道了？」

對此，網友回應「推薦傳產比較穩定，超不容易倒，但薪水夠低」、「是NXP（NXP Taiwan）嗎？」、「現在半導體業這麼可怕嗎？再找看看吧！畢竟是比較專業的領域，應該有其他機會」、「可以進入科技業的工作應該很好找吧，看你願不願意低就，即使不願意，找其他科技業應該也很容易」。

美國總統川普（Donald Trump）執政開始，聯邦政府用凍結預算的方式，對聯邦機構與部會發起「大規模裁員」，許多科技龍頭包含，微軟（Microsoft）、Meta也都紛紛宣佈裁員消息，甚至傳出連「績效良好」的員工都被裁員。

半導體 房貸 科技業 裁員

延伸閱讀

超過30小時睡不著 睡眠障礙讓人崩潰：藥只會越吃越多

不能亂寫？他網購轉帳在備註寫「2字」 隔天接到銀行來電關切

川普施壓台積電…賴清德裝沒事？ 郭正亮曝計謀：事後還能邀功

冬天手腳冰冷？營養師提醒「小心越吃越冷」：2營養素很重要

相關新聞

日月光宣布斥資2億美元攻面板級扇出型封裝 年底試產明年送樣

日月光集團營運長吳田玉今（18）日表示，集團磨劍十年投入面板級扇出型封裝（FOPLP）決定邁向設立量產線的重要里程碑，決...

DeepSeek橫空出世 宏碁陳俊聖曝「這二問題」才是關鍵

中國大陸DeepSeek（DS，深度索求）橫空出世，引起全球關注。宏碁集團董事長陳俊聖說，研發DS的公司原先是以人工智慧...

陸續聽到風聲…他慘遭半導體大廠裁員 房貸剛上肩崩潰了

近期各行各業都出現裁員潮，日前有位網友表示，他好不容易剛買房，準備面對房貸時，卻突然收到被裁員的消息，讓他腦袋一片空白，並焦慮喊「我履歷投了好幾間...

關稅效應…宏碁筆電漲價開第一槍 陸製產品銷美3月漲10%

因應美國總統川普加徵關稅，外媒報導，宏碁董事長陳俊聖在英國受訪時透露，將依照進口時程，規劃對受關稅影響的產品漲價10%。...

鑫創電子要當「優等生」 攜手友達力拚倍數成長

工業電腦廠鑫創電子（6680）18日舉行全球企業總部啟用典禮，大股東友達（2409）總經理柯富仁到場力挺，鑫創電子董事長...

任天堂成立台灣任天堂公司 總算不必跳區買遊戲了？

家用遊戲主機大廠任天堂18日宣布為進一步強化在台灣市場的業務基礎，並提升顧客服務品質，將於2025年4月1日正式把業務移...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。