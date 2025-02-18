陸續聽到風聲…他慘遭半導體大廠裁員 房貸剛上肩崩潰了

近期各行各業都出現裁員潮，日前有位網友表示，他好不容易剛買房，準備面對房貸時，卻突然收到被裁員的消息，讓他腦袋一片空白，並焦慮喊「我履歷投了好幾間，但都沒有消息，大家有推薦的工作嗎？」

一名網友在Dcard發文表示，他去年好不容易買房了，正準備面對房貸時，卻收到今年總部發布的全球裁員人事命令，他就是被裁員的那一個，讓他驚訝曝心聲「我這間公司也是叫得出名字的半導體大廠，待了好幾年，前年就有人事凍結，也陸續聽到一些科技業朋友在年前就放了無薪假，但實在沒想到會換我沒工作」。原PO焦慮表示「我履歷投了好幾間，但都沒有消息，也在思考是不是該轉換跑道了？」

對此，網友回應「推薦傳產比較穩定，超不容易倒，但薪水夠低」、「是NXP（NXP Taiwan）嗎？」、「現在半導體業這麼可怕嗎？再找看看吧！畢竟是比較專業的領域，應該有其他機會」、「可以進入科技業的工作應該很好找吧，看你願不願意低就，即使不願意，找其他科技業應該也很容易」。

美國總統川普（Donald Trump）執政開始，聯邦政府用凍結預算的方式，對聯邦機構與部會發起「大規模裁員」，許多科技龍頭包含，微軟（Microsoft）、Meta也都紛紛宣佈裁員消息，甚至傳出連「績效良好」的員工都被裁員。