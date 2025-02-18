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16奈米製程的進展優於預期 華邦電公告修正生產及研發設備的採購計畫

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體廠華邦電（2344）18日公告因應最新技術進度與市場需求規劃，修正生產及研發設備的採購計畫，內容是原定在2022年訂購機器設備金額為160.1億元，變動後94.1億元，公司表示，主要是16奈米製程的進展優於預期，因此調整資本計畫。

華邦電指出，在2022年5月16日至6月16日，向設備材料業者包括Applied Materials South East Asia pte. Ltd.、Lam Research International Sdn.Bhd、TOKYO ELECTRON LIMITED、Kokusai Electric Corporation等，訂購金額為160.09億元，屬於長期計畫，以推進16奈米製程。

華邦電進一步說，不過歷經近三年的時間，許多情勢和局勢與當年不同，原本預計16奈米的研發會更久，可是現階段看起來16奈米製程的量產良率優於預期，因此修正資本投資的規劃。

奈米 華邦電

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