16奈米製程的進展優於預期 華邦電公告修正生產及研發設備的採購計畫
記憶體廠華邦電（2344）18日公告因應最新技術進度與市場需求規劃，修正生產及研發設備的採購計畫，內容是原定在2022年訂購機器設備金額為160.1億元，變動後94.1億元，公司表示，主要是16奈米製程的進展優於預期，因此調整資本計畫。
華邦電指出，在2022年5月16日至6月16日，向設備材料業者包括Applied Materials South East Asia pte. Ltd.、Lam Research International Sdn.Bhd、TOKYO ELECTRON LIMITED、Kokusai Electric Corporation等，訂購金額為160.09億元，屬於長期計畫，以推進16奈米製程。
華邦電進一步說，不過歷經近三年的時間，許多情勢和局勢與當年不同，原本預計16奈米的研發會更久，可是現階段看起來16奈米製程的量產良率優於預期，因此修正資本投資的規劃。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果iPad mini 7開箱！實測配PS5手把變遊戲主機、寫筆記 8.3吋螢幕超剛好
📢 任天堂Switch 2台灣快開賣？網揪「這處有檔期」時間曝光：我先空出來了
📢 北捷常客優惠縮水！3月1日起7折變85折新規則曝 TPASS 2.0還有額外回饋
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
📢 ChatGPT Search全面開放免費用！搜尋方法教學 3大招做預設搜尋引擎
📢 2025年最新！日本家電折價券最高18%折扣 7家電器店一次收藏
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言