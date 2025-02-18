SEMI SMG：全球矽晶圓市場去年下半年回穩 重拾復甦

SEMI國際半導體產業協會旗下矽產品製造商組織（Silicon Manufacturers Group, SMG）於矽晶圓產業年終分析報告中指出，全球矽晶圓需求於2024年下半年擺脫2023年起的下滑走勢，重拾復甦動能。2024年全球矽晶圓出貨量下降2.7%，來到122.66百萬平方英吋（million square inch, MSI），晶圓營收同樣下滑6.5%，至 115億美元。

2024年晶圓廠利用率和特定用途晶圓出貨量，受到部分高產量類別終端需求疲軟衝擊，整體庫存調整速度也隨之放緩。下半年可望出現較強的修正力道，並一路延續至2025年。

SMG主席、環球晶圓公司（6488）副總經理暨稽核長李崇偉指出，「生成式AI和新資料中心建置一直是高頻寬記憶體（HBM）等最先進代工和儲存裝置成長的重要驅動力，但其他終端市場大多還未能從過剩庫存的影響中完全恢復。誠如許多客戶的財報所述，工業半導體市場仍處於強勁庫存調整階段，對全球矽晶圓出貨造成一定的衝擊」。