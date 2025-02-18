任天堂成立台灣任天堂公司 總算不必跳區買遊戲了？

家用遊戲主機大廠任天堂18日宣布為進一步強化在台灣市場的業務基礎，並提升顧客服務品質，將於2025年4月1日正式把業務移交到「台灣任天堂股份有限公司」。

據悉，台灣任天堂公司已於2025年2月10日設立，地址位於台北市大同區承德路一段2號9樓，由松本浩之先生擔任董事長。

至於任天堂此舉對玩家有何影響？業界人士指出，日後任天堂勢必會投入更多資源在台灣市場，例如直接在台灣設置Nintendo eShop，未來台灣Switch玩家們有望不必再跳區買遊戲，在台灣就可以直接購買遊戲。