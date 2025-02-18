任天堂宣布設立台灣子公司！衝刺業務、展碁同歡

台灣升格成任天堂海外重要市場！任天堂總部18日宣布，將設立台灣任天堂股份有限公司子公司，目的為二：進一步強化在台業務，及提升顧客品質。過去台灣業務主要向香港子公司匯報，未來將與香港平起平坐向日本總公司匯報。

隨任天堂加大對台投資力道，展碁國際（6776）除代理任天堂遊戲機軟硬體銷售，更負責主機維修，公司表示，會持續緊密跟日本客戶合作，後續也會配合日方的市場業務策略。

任天堂宣布在台北市承德路設立成立全新在地法人「台灣任天堂子公司」，18日發布新聞稿指出，該公司預計4月1日成立，並將台灣地區業務全數移交至新公司，公司董事長為松本浩之，過去就是操盤台灣地區業務向香港匯報的負責人，如今也獨當一面主掌台灣事業向日本總公司報告。

市場解讀，這意味台灣市場「升格」與其他地區子公司平起平坐。目前任天堂在台灣主要有兩大代理商，分別是展碁與傑仕登，其中展碁國際不同之處，在於除銷售，還有遊戲機硬體售後維修服務。

展碁目前共有4大產品線，其中資訊周邊業務包含任天堂遊戲機代理銷售、顯示卡、TP-Link銷售，營收貢獻約達19%。

隨任天堂成立台灣任天堂子公司，意味加大對台投資力道，據了解，過去台灣市場業務主要向香港子公司匯報，如今成立具法律效力組織，與香港平起平坐，顯然有進一步投資台灣市場意味。

玩家預期台版任天堂eShop會成立，付費刷卡等方面問題將解除，好處是台灣有機會遊戲推出與日本同步，但壞處是台灣遊戲價格可能會比日本eShop貴，過去玩家跨區跑到日本eShop購買遊戲的模式將被阻斷，但這也迫使玩家除在台灣買遊戲主機硬體，也回流在台灣買遊戲軟體，使台灣市場營業額再提升。

任天堂雖在台有高市占率，但過去主要間接透過展碁國際跟傑仕登代理任天堂遊戲機或軟體，過去多年來最被玩家抱怨的，是任天堂的遊戲各區域出品速度跟價格不一，不少玩家會跨區到日本eShop購買下載遊戲，但這個管道3月也被堵住。

日本任天堂宣布3月25日起，日本的Nintendo eShop、My Nintendo Store停止支援海外發行信用卡及PayPal帳戶付款，由於台灣沒有本土eShop，許多玩家只能去香港任天堂eShop，為了購買最新發售遊戲參與活動，也必須跨區到日本eShop購買，此新制一出，玩家將失去最熱門的購買管道，改買遊戲實體片或先買日本的儲值卡轉換成點數後消費，讓過程複雜度提升。