英飛凌達成8吋碳化矽晶圓新里程碑 開始交付首批產品

英飛凌在8 吋碳化矽(SiC)產品路線圖上取得重大進展。公司今日宣布將於2025年第1季度向客戶供貨首批採用先進8 吋 SiC晶圓製程的產品。這些產品在位於奧地利菲拉赫的生產基地製造，將為高壓應用領域，包括再生能源系統、軌道運輸和電動車等，提供業界領先的SiC電源技術。此外，英飛凌位於馬來西亞居林的生產基地正在從6吋晶圓向更大、更高效的8 吋晶圓過渡。新建的第三廠區將根據市場需求開始大批量生產。

英飛凌營運長Rutger Wijburg表示：「我們正在按計畫建置SiC產品的生產，並且十分自豪開始向客戶供貨首批產品。藉著菲拉赫和居林生產基地的SiC產品分階段進入量產，我們正在提升成本效益，持續確保產品品質，同時也確保我們的產能能夠滿足客戶對SiC功率半導體的需求。」

SiC半導體為大功率應用帶來了變革，它進一步提高了電源開關的效率、在極端條件下具有高度的可靠性和穩健性，並且能夠實現尺寸更小的設計。借助英飛凌的SiC產品，客戶能夠為電動車、快速充電站和軌道運輸，以及再生能源系統和AI資料中心開發節能解決方案。向客戶提供首批採用8 吋晶圓技術的SiC產品標誌著英飛凌在SiC產品路線圖上邁出了實質性的一步，該路線圖的重點是為客戶提供全面的高性能功率半導體產品組合，推動綠色能源的發展，並對二氧化碳的減排做出貢獻。