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群創攜手奇美醫院全台首發「智能化療調配機器手臂」

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
群創光電與奇美醫院攜手研發臺灣首台國產「智能化療調配機器手臂」。群創/提供
群創光電與奇美醫院攜手研發臺灣首台國產「智能化療調配機器手臂」。群創/提供

群創（3481）光電與奇美醫院18日舉辦智能化療藥物調配設備(Smart PCD, Pharmacy Compounding Device)產品記者會，發表攜手成功研發全臺第一台國產「智能化療調配機器手臂」，提高化療藥品調劑的精準度與效率，其具備安全性、精準調劑、追溯管理、提升作業效率、減少人力負擔、降低藥物耗費、強化感染控制等七大特點，成功調配超過1,000筆化療處方，涵蓋院內約70%的化療處方需求，展現跨界醫療與科技產業的創新合作里程碑。

群創總經理暨營運長楊柱祥表示：「群創IAS BU負責AI機器手臂的研發與系統整合，憑藉先進的工業4.0技術與深厚的跨域專業知識，積極將AI技術賦能醫療場域；在智慧藥局及藥庫管理等場域，透過AI演算法將靜態影像升級為動態的影像辨識，確保藥品辨識的正確性。而子公司睿生光電在X光感測器市場中居於全球領導地位，更跨足AI影像學習、軟硬體整合，建構完善智慧醫療產業價值鏈。與奇美醫院的合作讓我們深入瞭解醫療場域的需求，提供智能自動化兼具醫療韌性解決方案，協助醫療場域智慧轉型，不僅提升醫療品質，進而實現長期穩定的醫療運營，緩解醫護與藥事人力短缺問題，提升人類健康永續福祉。」

奇美醫院院長林宏榮表示：「奇美醫院與群創未來將在合作基礎上持續推進醫療自動化技術研發，擴大機器手臂於化療及藥品調劑等多項醫療領域的應用。雙方將積極尋求與其他醫療單位的合作機會，藉由創新科技為醫療體系注入新動能，持續改善用藥安全與整體醫療服務品質，提升醫療產業的競爭力與發展潛力。」

首台「智能化療調配機器手臂」 共創醫療科技新局

智能化療調配機器手臂以精準、安全、智慧為設計理念，並具備安全性提升、精準調劑、可追溯管理源頭、提升作業效率、減少人力負擔、降低藥物浪費、強化感染控制等七大特點。

高準確度再升級：藉由智能化療調配機器手臂自動化與AI高精準度的調劑技術，不僅大幅提升藥品調配準確性，更有效降低人工作業可能帶來的微生物污染與誤差風險，並分擔藥師調劑量能。

兼顧靈活性與效能：相較國外競品體積更小、重量更輕，模組化設計不受醫療場域現有空間與動線限制，提升安裝與運行彈性；藥品裝載量大、調劑速度快，可確保穩定供應，有效提高作業效率。此外，設備採用通用型耗材，有效降低醫院營運成本，且在地研發製造，提供快速保修與技術支援，確保設備穩定運行，助力醫療機構高效運作。

提升整體治療品質與安全性：該技術的導入能減少藥師處於高風險藥物環境中的機會，確保醫療人員的職業安全，並強化用藥保障，且智能化療調配機器手臂配備精密計量系統及智能調劑軟體，採用多重藥品AI影像辨識技術，能精確核對各藥品的成份及劑量，避免調配過程中的藥物耗費。

群創光電與奇美醫院攜手研發全台首發「智能化療調配機器手臂」，推動醫療自動化，提升化療藥品調劑的精準度與安全性。群創/提供
群創光電與奇美醫院攜手研發全台首發「智能化療調配機器手臂」，推動醫療自動化，提升化療藥品調劑的精準度與安全性。群創/提供
群創光電與奇美醫院攜手研發全台首發「智能化療調配機器手臂」，左起群創總經理楊柱祥、南科管理局局長鄭秀絨、衛福部中央健保署組長林純美、奇美醫院院長林宏榮。群創/提供
群創光電與奇美醫院攜手研發全台首發「智能化療調配機器手臂」，左起群創總經理楊柱祥、南科管理局局長鄭秀絨、衛福部中央健保署組長林純美、奇美醫院院長林宏榮。群創/提供

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