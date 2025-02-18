SEMI：2024年全球矽晶圓營收115億美元 創4年新低

中央社／ 台北18日電

國際半導體產業協會（SEMI）統計，2024年全球矽晶圓出貨量1.22億平方英吋，營收115億美元，減少6.5%，創4年來新低。

SEMI旗下矽產品製造商組織（SMG）今天發布新聞稿指出，因部分高產量類別終端需求疲軟，2024年晶圓廠利用率和特定用途晶圓出貨量受到衝擊，整體庫存調整速度也隨之放緩。

SMG主席李崇偉說，生成式人工智慧（AI）和新資料中心建置是高頻寬記憶體（HBM）等先進代工和儲存裝置成長的重要驅動力，但其他終端市場大多還未能從過剩庫存的影響中完全恢復。

李崇偉表示，工業半導體市場庫存調整情況依然激烈，對於全球矽晶圓出貨造成一定衝擊。不過，SEMI指出，2024年下半年全球矽晶圓需求重拾復甦動能。

矽晶圓

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