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SEMI：全球矽晶圓市場已於去年下半年回穩 重拾復甦動能

聯合報／ 特派記者簡永祥／檳城即時報導
SEMI公布最新調查指出，全球矽晶圓市場已於2024年下半年回穩。圖／本報系資料照片
SEMI公布最新調查指出，全球矽晶圓市場已於2024年下半年回穩。圖／本報系資料照片

SEMI（國際半導體產業協會）旗下矽產品製造商組織（Silicon Manufacturers Group, SMG）出具報告中指出，全球矽晶圓需求於2024年下半年擺脫2023年起的下滑走勢，重拾復甦動能。 2024年全球矽晶圓出貨量下降 2.7%，來到 122.66 百萬平方英吋（million square inch, MSI），晶圓營收同樣下滑6.5%，至115億美元。

2024年晶圓廠利用率和特定用途晶圓出貨量，受到部分高產量類別終端需求疲軟衝擊，整體庫存調整速度也隨之放緩。下半年可望出現較強的修正力道，並一路延續至2025 年。

SMG主席、環球晶圓公司副總經理暨稽核長李崇偉表示，生成式AI和新資料中心建置一直是高頻寬記憶體（HBM）等最先進代工和儲存裝置成長的重要驅動力，但其他終端市場大多還未能從過剩庫存的影響中完全恢復。誠如許多客戶的財報所述，工業半導體市場仍處於強勁庫存調整階段，對全球矽晶圓出貨造成一定的衝擊。

SEMI表示，矽晶圓為打造半導體的核心基底材料，為各式電子產品不可或缺之關鍵元件。矽晶圓經過高科技設計，外觀為薄型圓盤狀，直徑分為多種尺寸（1吋到12吋），半導體元件或「晶片」多半以此為製造基底材料。

矽產品製造商組織（Silicon Manufacturers Group, SMG）為 SEMI 電子材料群（SEMI Electronic Materials Group, EMG）旗下子委員會，開放予所有製造多晶矽（polycrystalline silicon）、單晶矽（monocrystalline silicon）或矽晶圓（如切割、磨光、磊晶片等）之SEMI會員加入。成立目的為促進矽產業相關之合作，包括發展矽產業和半導體產業等市場資訊及統計資料。

半導體 矽晶圓

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