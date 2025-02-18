訊連旗下玩美移動推AI躁髮偵測技術 拓展AI應用版圖
訊連（5203）旗下AI與擴增實境（AR）廠玩美移動18日宣布推出AI毛躁髮偵測技術「AI Frizzy Hair Analyzer」，與現有的AI髮質分析、AI髮長分析、AI虛擬染髮及AI虛擬髮型等技術相輔相成，進一步擴展玩美移動在AI髮型領域的應用版圖，衝刺營運動能。
玩美移動表示，AI Frizzy Hair Analyzer是首款能透過AI精準識別髮絲毛躁程度的技術，專為美髮品牌打造，能協助品牌提供個人化護髮與造型產品推薦，提升消費者的智慧護髮體驗，強化AI在美髮領域的應用價值，推動美髮產業邁向數位化服務新時代。
AI Frizzy Hair Analyzer採用玩美移動AI演算法，AI模型經過來自不同種族、涵蓋多元髮質的海量影像數據訓練，確保其演算法能適用於各種髮質類型，透過使用者上傳的三張照片（正面、左側、右側），短短數秒內就可精準分析髮絲毛躁程度，並將其分類為順滑、輕度毛躁、中度毛躁及極度毛躁等四個毛躁程度級別。
玩美移動表示，在數位化消費趨勢驅動下，個人化產品推薦已成為品牌提升顧客體驗與市場競爭力的關鍵策略，消費者期待透過更精準的分析獲得專屬護髮產品建議，而AI Frizzy Hair Analyzer透過AI智慧偵測毛躁程度，協助品牌提供個人化護髮產品推薦。
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