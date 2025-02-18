快訊

王大陸不實病歷躲當兵 涉妨害兵役15萬交保

陳妍希「剛離婚陳曉」秒發聲明！ 3重點反擊造謠

流感疫苗20日起暫停全民公費接種 疫情估3月中旬脫離流行期

訊連旗下玩美移動推AI躁髮偵測技術 拓展AI應用版圖

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
玩美移動18日宣布推出AI毛躁髮偵測技術「AI Frizzy Hair Analyzer」。圖／玩美移動提供
玩美移動18日宣布推出AI毛躁髮偵測技術「AI Frizzy Hair Analyzer」。圖／玩美移動提供

訊連（5203）旗下AI與擴增實境（AR）廠玩美移動18日宣布推出AI毛躁髮偵測技術「AI Frizzy Hair Analyzer」，與現有的AI髮質分析、AI髮長分析、AI虛擬染髮及AI虛擬髮型等技術相輔相成，進一步擴展玩美移動在AI髮型領域的應用版圖，衝刺營運動能。

玩美移動表示，AI Frizzy Hair Analyzer是首款能透過AI精準識別髮絲毛躁程度的技術，專為美髮品牌打造，能協助品牌提供個人化護髮與造型產品推薦，提升消費者的智慧護髮體驗，強化AI在美髮領域的應用價值，推動美髮產業邁向數位化服務新時代。

AI Frizzy Hair Analyzer採用玩美移動AI演算法，AI模型經過來自不同種族、涵蓋多元髮質的海量影像數據訓練，確保其演算法能適用於各種髮質類型，透過使用者上傳的三張照片（正面、左側、右側），短短數秒內就可精準分析髮絲毛躁程度，並將其分類為順滑、輕度毛躁、中度毛躁及極度毛躁等四個毛躁程度級別。

玩美移動表示，在數位化消費趨勢驅動下，個人化產品推薦已成為品牌提升顧客體驗與市場競爭力的關鍵策略，消費者期待透過更精準的分析獲得專屬護髮產品建議，而AI Frizzy Hair Analyzer透過AI智慧偵測毛躁程度，協助品牌提供個人化護髮產品推薦。

AI 消費

延伸閱讀

台大「演算法課程」停修增 教授憂新課綱弱化數理能力

夢回IZ*ONE！LE SSERAFIM宫脇咲良新髮型美出圈 挖肩小露鎖骨太犯規

平價穿出高級時尚！田中真美子「牛仔外套價格超親民」台灣買得到 女神懷孕新髮型也太美

讀高中還是高職？女兒成績好但喜歡美髮 網指關鍵勸：不要太急

相關新聞

日月光宣布斥資2億美元攻面板級扇出型封裝 年底試產明年送樣

日月光集團營運長吳田玉今（18）日表示，集團磨劍十年投入面板級扇出型封裝（FOPLP）決定邁向設立量產線的重要里程碑，決...

關稅效應…宏碁筆電漲價開第一槍 陸製產品銷美3月漲10%

因應美國總統川普加徵關稅，外媒報導，宏碁董事長陳俊聖在英國受訪時透露，將依照進口時程，規劃對受關稅影響的產品漲價10%。...

Meta唱旺AI眼鏡 預告新時代來臨…玉晶光、英濟、達邁等出貨喊衝

Meta首席科學家楊立昆預告，未來一年內AI眼鏡產業將有極大的變革發生，人類將迎接AI眼鏡時代降臨，每個人都可透過AI眼...

任天堂成立台灣任天堂公司 總算不必跳區買遊戲了？

家用遊戲主機大廠任天堂18日宣布為進一步強化在台灣市場的業務基礎，並提升顧客服務品質，將於2025年4月1日正式把業務移...

任天堂宣布設立台灣子公司！衝刺業務、展碁同歡

台灣升格成任天堂海外重要市場！任天堂總部18日宣布，將設立台灣任天堂股份有限公司子公司，目的為二：進一步強化在台業務，及...

群創攜手奇美醫院全台首發「智能化療調配機器手臂」

群創（3481）光電與奇美醫院18日舉辦智能化療藥物調配設備(Smart PCD, Pharmacy Compoundi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。