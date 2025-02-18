快訊

王大陸不實病歷躲當兵 涉妨害兵役15萬交保

陳妍希「剛離婚陳曉」秒發聲明！ 3重點反擊造謠

流感疫苗20日起暫停全民公費接種 疫情估3月中旬脫離流行期

PLAUD.AI 在台發表 PLAUD NotePin 最小穿戴式AI錄音裝置

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球新創AI智慧錄音裝置領導品牌美商PLAUDAI 18日宣布在台推出全球最小的穿戴式AI智慧錄音膠囊PLAUD NotePin PLAUD NotePin，錄音透過PLAUD App或Web，就可轉寫及總結摘要、協助使用者節省處理日常瑣事的時間，將精力聚焦在更具創意及產能的任務上、PLAUD NotePin重新定義語音紀錄，改變專業人士在工作，學習和日常生活中的訊息管理方式。

PLAUD.AI自2023年推出薄如名片般的PLAUD NOTE智慧錄音卡，創下全球銷售50萬台的佳績，展現了市場對AI錄音產品的高度需求與認可。

PLAUD NotePin外觀造型輕巧、重量僅23.2克，內建64GB記憶體及雲端無限儲存、提供手環、背夾、磁吸及頸掛四種佩戴模式；配備雙MEMS麥克風及AI降噪功能，能夠進行高品質錄音、轉寫並總結資訊，透過先進的AI技術，該裝置可隨時間學習並理解使用者的需求，在重要會議或事件前後執行例行任務，讓專業人士能專注於創意與高價值工作，並在自身專業領域中獲得競爭優勢。

PLAUD.AI全球副營運暨財務長喬治·茲維亞金（George Zviagin）表示，產品可以處理日常瑣事，讓使用者能專注於真正為工作與生活創造價值的事物。全新裝置能協助使用者優化日常工作流程，並提升工作生產力。

PLAUD NotePin的AI能力是建立在目前市面上2款AI模型「GPT-40」和「Claude 3.5 Sonnet」的基礎上，並隨AI的發展不斷更新App軟體，讓使用者可以隨時錄音、轉寫及總結重點。

AI GPT-4

延伸閱讀

大馬檳城「很懂玩·也很好玩」登陸台中 推介會盛大舉行

NBA／打坦隊籃網只拿2分 球評怒嗆喬治：我上都能得4分

NBA／喬治稱被對手閃電夾擊 網酸只拿2分「不如布朗尼」

NBA／蜜月期僅1場？唐西奇單節吞5犯 湖人慘敗爵士斷6連勝

相關新聞

日月光宣布斥資2億美元攻面板級扇出型封裝 年底試產明年送樣

日月光集團營運長吳田玉今（18）日表示，集團磨劍十年投入面板級扇出型封裝（FOPLP）決定邁向設立量產線的重要里程碑，決...

關稅效應…宏碁筆電漲價開第一槍 陸製產品銷美3月漲10%

因應美國總統川普加徵關稅，外媒報導，宏碁董事長陳俊聖在英國受訪時透露，將依照進口時程，規劃對受關稅影響的產品漲價10%。...

Meta唱旺AI眼鏡 預告新時代來臨…玉晶光、英濟、達邁等出貨喊衝

Meta首席科學家楊立昆預告，未來一年內AI眼鏡產業將有極大的變革發生，人類將迎接AI眼鏡時代降臨，每個人都可透過AI眼...

任天堂成立台灣任天堂公司 總算不必跳區買遊戲了？

家用遊戲主機大廠任天堂18日宣布為進一步強化在台灣市場的業務基礎，並提升顧客服務品質，將於2025年4月1日正式把業務移...

任天堂宣布設立台灣子公司！衝刺業務、展碁同歡

台灣升格成任天堂海外重要市場！任天堂總部18日宣布，將設立台灣任天堂股份有限公司子公司，目的為二：進一步強化在台業務，及...

群創攜手奇美醫院全台首發「智能化療調配機器手臂」

群創（3481）光電與奇美醫院18日舉辦智能化療藥物調配設備(Smart PCD, Pharmacy Compoundi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。