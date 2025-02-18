PLAUD.AI 在台發表 PLAUD NotePin 最小穿戴式AI錄音裝置
全球新創AI智慧錄音裝置領導品牌美商PLAUDAI 18日宣布在台推出全球最小的穿戴式AI智慧錄音膠囊PLAUD NotePin PLAUD NotePin，錄音透過PLAUD App或Web，就可轉寫及總結摘要、協助使用者節省處理日常瑣事的時間，將精力聚焦在更具創意及產能的任務上、PLAUD NotePin重新定義語音紀錄，改變專業人士在工作，學習和日常生活中的訊息管理方式。
PLAUD.AI自2023年推出薄如名片般的PLAUD NOTE智慧錄音卡，創下全球銷售50萬台的佳績，展現了市場對AI錄音產品的高度需求與認可。
PLAUD NotePin外觀造型輕巧、重量僅23.2克，內建64GB記憶體及雲端無限儲存、提供手環、背夾、磁吸及頸掛四種佩戴模式；配備雙MEMS麥克風及AI降噪功能，能夠進行高品質錄音、轉寫並總結資訊，透過先進的AI技術，該裝置可隨時間學習並理解使用者的需求，在重要會議或事件前後執行例行任務，讓專業人士能專注於創意與高價值工作，並在自身專業領域中獲得競爭優勢。
PLAUD.AI全球副營運暨財務長喬治·茲維亞金（George Zviagin）表示，產品可以處理日常瑣事，讓使用者能專注於真正為工作與生活創造價值的事物。全新裝置能協助使用者優化日常工作流程，並提升工作生產力。
PLAUD NotePin的AI能力是建立在目前市面上2款AI模型「GPT-40」和「Claude 3.5 Sonnet」的基礎上，並隨AI的發展不斷更新App軟體，讓使用者可以隨時錄音、轉寫及總結重點。
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