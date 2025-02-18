鴻海再奪專利最高榮譽 獲國家發明創作獎-發明獎銀牌

鴻海（2317）以CoDoctor「終端裝置及健康管理方法」（專利字號：I760304），在經濟部智慧財產局主辦之「113年國家發明創作獎」中，榮獲「發明獎銀牌」肯定，展現鴻海在數位健康領域的技術創新力與產業影響力。此為台灣專利界最高榮譽，這也是鴻海在數位健康領域，連續兩屆獲得國家發明創作獎的殊榮！

此次鴻海獲獎亮點在於CoDoctor Pro提供All-in-One遠距健康照護解決方案，將健康監測硬體與雲端軟體生態系統完整結合。獲獎方案整合八大健康量測功能（心電、血氧、血壓、血糖、尿酸、體脂、膽固醇、體溫），並結合健康管理系統與遠距醫療服務，落實「以患者為中心、以醫院為主軸、以科技為橋樑」的創新理念，這項專利技術將進一步應用於遠距健康管理、在宅醫療、企業健康管理與個人化醫療照護，提升醫療可及性與精準度，推動數位健康產業升級。

「國家發明創作獎」為每兩年舉辦一次的國家級專利評選獎，此整合方案經過長達四個月的嚴謹審查，從418件合格參選作品中脫穎而出，最終榮獲發明獎銀牌肯定。

鴻海持續推動數位健康與AI醫療應用。繼111年以「CoDoctor Home顯示螢幕之圖型化使用者介面」榮獲創作獎銀牌後，本次獲獎的CoDoctor Pro解決了家用醫療設備數據標準不一的問題，透過雲端數據管理系統，將量測數據、時間及健康狀態即時上傳雲平台，搭配AI醫療輔助分析提供疾病風險警示，實現遠端醫療全流程服務，幫助醫療機構更精準掌握病人院外健康狀況。

CoDoctor系列產品歷經五年研發，結合鴻海在資通訊領域的硬體製造能力，以及軟硬體整合實力，以整合品類創新、場域創新、功能創新、體驗創新及美學創新五大面向，打造出的數位健康解決方案。在品類創新方面，CoDoctor以患者為中心，醫院為主軸，科技為橋樑，構建了一個全新的數位健康生態系統。場域創新則聚焦於遠距醫療、偏鄉與原鄉健康照護、群體健康管理、術後監測追蹤及AI輔助診斷等應用場景，突破傳統醫療的地域限制，實現醫療資源的普及化與可近性。功能創新方面，CoDoctor結合軟硬體技術，實現端雲整合虛實交互的無縫整合，提供從院內到院外、院外到院內的完整數位健康解決方案。

體驗創新則是CoDoctor的核心亮點之一。其「家庭健康中心」是目前全球唯一在家用桌面級平板產品中，集成五項專業醫療傳感與檢測功能的設備。不同於一般產品，CoDoctor以精巧設計融合多項醫療監測技術，包括血壓、血氧、心電、心率量測模組，並內建可測量血糖、尿酸、總膽固醇的試片系統。這些健康監測功能涵蓋了臨床醫療中最為基礎且重要的數據，對於慢性病患者而言，這些數據需要每日規律追蹤，有助於健康管理與疾病預防。在美學創新方面，CoDoctor的設計巧妙融合醫療模組與電腦模組，並透過UART串聯，實現All-in-One一體式流線型雙色外觀。不僅打破傳統醫療設備冰冷、生硬的形象，更賦予產品溫暖且人性化的使用體驗，讓健康監測更貼近日常生活。

在IoT與健康雲應用方面，CoDoctor系列終端透過鴻海健康雲（HHDC）平台，整合「雲計算」與「雲端人工智慧（CoDoctor AI輔助診斷）」，實現即時數據存儲與大數據分析。透過CoDoctor AI多模態醫學模型，平台能夠提供精準的輔助診斷服務，推動數位健康進入數據驅動、遠距連結的新模式。（更多AI應用實例請參考附件資料）

在鴻海數位健康發展藍圖中，CoDoctor將成為家中的醫療中心，不僅是家庭健康領域的資訊傳遞樞紐，更是各大健康平台的最佳用戶接入點。用戶可透過雲端平台隨時與專業醫療團隊進行視訊諮詢，形成完整的家醫平台生態，讓遠距健康管理更加普及與便利，人人都可以享受24小時自動流暢的醫療雲