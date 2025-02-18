輝達總部地點揭曉？ 房產專家爆料落腳「關渡大平原」1原因成出線關鍵

AI人工智慧巨頭輝達（NVIDIA）計畫在台灣建立新總部的消息持續升溫，房產專家「帥過頭」近日透露，該總部極可能落腳於台北市的關渡大平原。他強調，這一資訊僅有三位知情者，包括輝達執行長黃仁勳、賴清德總統以及他本人。

據帥過頭在「豈有此呂」節目指出，輝達此次尋找總部地點的重要考量包含土地面積需達3公頃、建築密度低、以及建蔽率較大的條件。而且台北盆地三面環山，空氣流通受到限制，若在此建設高樓大廈，將會造成空氣與交通的問題。

在對比不同的地點後，帥過頭認為關渡大平原最符合這些要求。關渡大平原擁有超過700公頃的充裕空間，這不僅提供了足夠的土地，也符合輝達對於建築環境的需求。

輝達執行長黃仁勳在今年1月於美國消費性電子展（CES）上表示，公司正在評估多個方案，希望能夠找到一個既美觀又符合其業務發展需求的地點。

此外，經濟部長郭智輝也曾透露，輝達對於選址提出了三大條件：首先至少需擁有3公頃的土地，其次是低密度建築，最後則是建蔽率需有一定的彈性。

目前，輝達的選址除了關渡，包括南港、北士科、桃園及台中等也被視為可能的候選地。不過國發會主委劉鏡清後來表示，輝達亞洲總部會設在台北。根據黃仁勳的預告，輝達將在今年台北國際電腦展（COMPUTEX）上公布台灣新總部的具體位置。