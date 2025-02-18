快訊

他讚台灣1燈會「冷門但很驚艷」 一票網友大推：根本仙境

市值1.2億元！28歲台男會計師涉走私22公斤古柯鹼 羽田機場遭逮

全民看光光？馬斯克要查美國國稅系統引資安危機

輝達總部地點揭曉？ 房產專家爆料落腳「關渡大平原」1原因成出線關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達執行長黃仁勳。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
輝達執行長黃仁勳。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

AI人工智慧巨頭輝達（NVIDIA）計畫在台灣建立新總部的消息持續升溫，房產專家「帥過頭」近日透露，該總部極可能落腳於台北市的關渡大平原。他強調，這一資訊僅有三位知情者，包括輝達執行長黃仁勳、賴清德總統以及他本人。

據帥過頭在「豈有此呂」節目指出，輝達此次尋找總部地點的重要考量包含土地面積需達3公頃、建築密度低、以及建蔽率較大的條件。而且台北盆地三面環山，空氣流通受到限制，若在此建設高樓大廈，將會造成空氣與交通的問題。

在對比不同的地點後，帥過頭認為關渡大平原最符合這些要求。關渡大平原擁有超過700公頃的充裕空間，這不僅提供了足夠的土地，也符合輝達對於建築環境的需求。

輝達執行長黃仁勳在今年1月於美國消費性電子展（CES）上表示，公司正在評估多個方案，希望能夠找到一個既美觀又符合其業務發展需求的地點。

此外，經濟部長郭智輝也曾透露，輝達對於選址提出了三大條件：首先至少需擁有3公頃的土地，其次是低密度建築，最後則是建蔽率需有一定的彈性。

目前，輝達的選址除了關渡，包括南港、北士科、桃園及台中等也被視為可能的候選地。不過國發會主委劉鏡清後來表示，輝達亞洲總部會設在台北。根據黃仁勳的預告，輝達將在今年台北國際電腦展（COMPUTEX）上公布台灣新總部的具體位置。

相關新聞

日月光宣布斥資2億美元攻面板級扇出型封裝 年底試產明年送樣

日月光集團營運長吳田玉今（18）日表示，集團磨劍十年投入面板級扇出型封裝（FOPLP）決定邁向設立量產線的重要里程碑，決...

關稅效應…宏碁筆電漲價開第一槍 陸製產品銷美3月漲10%

因應美國總統川普加徵關稅，外媒報導，宏碁董事長陳俊聖在英國受訪時透露，將依照進口時程，規劃對受關稅影響的產品漲價10%。...

Meta唱旺AI眼鏡 預告新時代來臨…玉晶光、英濟、達邁等出貨喊衝

Meta首席科學家楊立昆預告，未來一年內AI眼鏡產業將有極大的變革發生，人類將迎接AI眼鏡時代降臨，每個人都可透過AI眼...

輝達總部地點揭曉？ 房產專家爆料落腳「關渡大平原」1原因成出線關鍵

AI人工智慧巨頭輝達（NVIDIA）計畫在台灣建立新總部的消息持續升溫，房產專家近日透露，該總部極可能落腳於台北市的關渡大平原…

西門子為台積電 3DFabric 技術提供自動化設計流程

西門子數位工業軟體今（18）日宣布，作為與台積電持續合作的一部分，已為台積電InFO封裝技術提供經認證的自動化工作流程，...

日月光投資3億美元馬來西亞封測新廠啟用 開啟地緣政治新局

日月光投控（3711）旗下日月光半導體今（18）日於馬來西亞檳城舉行第四廠及第五廠廠啟用典禮，這也是日月光集團因應地緣政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。