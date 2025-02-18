日月光投資3億美元馬來西亞封測新廠啟用 開啟地緣政治新局

日月光投控（3711）旗下日月光半導體今（18）日於馬來西亞檳城舉行第四廠及第五廠廠啟用典禮，這也是日月光集團因應地緣政治風險擴大海外布局新完工的封裝廠，藉以擴大在車用半導體及生成式人工智慧（GenAI）快速成長的需求，並為未來成長添助力，投資總額高達3億美元（約新台幣96億元），預計未來幾年將為當地創造1500名就業機會。

今日完工典禮由馬來西亞分公司總經理李貴文主持，日月光集團營運長吳田玉、駐來西亞台北經濟文化辦事處代表葉非比及馬來西亞投資發展局副首席執行官、馬來西亞投資、貿易及工業部長等重要官員也到場，見證日月光集團在馬來西亞重要的布局。

李貴文表示，日月光馬來西亞檳城五廠正式啟用，將可大幅增強公司在峇六拜自由工業區（Bayan Lepas Free Industrial Zone）的封測產能。此工廠是策略擴張計畫的一環，日月光馬來西亞廠區由目前 100 萬平方英尺，將擴大至約340萬平方英尺。

他進一步指出，新廠啟用所代表的是日月光在馬來西亞智慧製造新時代。近年來，馬來西亞廠已導入工業 4.0 技術及工廠自動化解決方案。從利用人工智慧進行異常檢測，到通過大數據分析改善良率和優化生產流程，新廠透過人工智慧物聯網（AIoT）將大幅提升生產力與效率。

檳城副首席部長Yang Berhormat Jagdeep Singh Deo A/L Karpal Singh表示，憑藉超過50年的工業卓越成就，檳城一直是全球工業領袖在東南亞擴張的首選投資地點。日月光在當地已營運數十年，而新設立的晶片封測廠是引入尖端技術能力的重要里程碑，進一步鞏固了檳城在全球半導體領域的地位，並強化「東方矽谷」的美譽。

馬來西亞投資發展局（MIDA）首席執行官Datuk Sikh Shamsul Ibrahim Sikh Abdul Majid強調日月光對於馬來西亞技術領導地位的貢獻。他表示，日月光擴廠是馬來西亞半導體產業發展的重要里程碑。這座新廠不僅提升製造能力，更推進擴展智慧製造和AI創新的邊界。在當今快速變化的半導體市場中，保持領先地位至關重要。日月光持續投資加強了馬來西亞作為頂尖投資地點和高科技製造中心的聲譽。MIDA團隊將與日月光密切合作，確保過程順利進行，日月光的成功將激勵全球企業選擇馬來西亞作為半導體業務的首選地點。

吳田玉表示，日月光檳城新廠是強化日月光全球布局的關鍵步驟。由於不斷增長的數位經濟推動先進晶片的需求，以及近年轉向設計和晶片製造，東南亞逐漸成為半導體的重要基地。隨著馬來西亞進一步鞏固其作為區域半導體中心的地位，新建廠區將在全球半導體價值鏈中發揮更大的作用，並為馬來西亞的經濟增長做出貢獻。日月光始終致力於驅動在地以及區域半導體產業蓬勃發展，同時不斷滿足和超越客戶的需求和期望。