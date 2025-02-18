台灣電路板協會理監事3月改選 欣興、富喬、定穎新增代表

台灣電路板協會TPCA預計3月18日舉辦第12屆第一次會員大會，屆時會員大會之際將舉辦理監事改選，此次選舉公告顯示，欣興（3037）、富喬（1815）、定穎（6251）、陽程（3498）、台灣尼德科、貴研實業等新增代表候選人。

台灣電路板協會預告第十二屆第一次會員大會將於3月18日(二)下午13:00~16:40 (13:00~13:40為報到時間) 假南方莊園里昂宴會廳舉行，本屆由39位業界志工登記參選理監事，預計選出21位理事、3位副理事(候補)；7位監事、1位副監事(候補)並於會員大會結束前公佈當選名單。

依據選舉說明，台灣電路板協會正式會員之會員代表將有理事、監事選票各1張，理事每一會員代表至多可勾選21位理事候選人，取得票數1~21名當選為正式理事，第22-24名為副理事(候補理事依協會章程第十六條第二款 無選舉及罷免常務理事、副理事長、理事長之職權)。

依據選舉公報，此次理事長候選人包含主要代表欣興執行長總經理蘭庭、新增定穎控股總經理劉國瑾、富喬總經理陳壁程，監事則新增陽程特助黃信維等。