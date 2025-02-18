日月光馬來西亞檳城五廠啟用 將增強在峇六拜自由工業區封測產能

全球封測龍頭日月光投控（3711）馬來西亞檳城五廠於18日正式啟用，將可大幅增強集團在峇六拜自由工業區的封測產能。日月光半導體執行長吳田玉博士表示，檳城新廠是強化日月光全球布局的關鍵步驟，主要在不斷增長的數位經濟推動先進晶片的需求之下，以及近年轉向設計和晶片製造，東南亞逐漸成為半導體的重要基地。

日月光投控指出，此工廠是策略擴張計畫的一環。日月光馬來西亞廠區將由目前的100萬平方英尺，擴大至約340萬平方英尺，且新廠啟用所代表的是日月光在馬來西亞智慧製造新時代。

日月光投控進一步說，近年來，馬來西亞廠已導入工業4.0技術及工廠自動化解決方案，從利用人工智慧進行異常檢測，到通過大數據分析改善良率和優化生產流程，新廠透過人工智慧物聯網（AIoT）將大幅提升生產力與效率。

檳城副首席部長（II）Yang Berhormat Jagdeep Singh Deo A/L Karpal Singh則說，憑藉超過五十年的工業卓越成就，檳城一直是全球工業領袖在東南亞擴張的首選投資地點。日月光在當地已營運數十年，而新設立的晶片封測廠是引入尖端技術能力的重要里程碑，進一步鞏固了檳城在全球半導體領域的地位，並強化「東方矽谷」的美譽。

馬來西亞投資發展局（MIDA）首席執行長Datuk Sikh Shamsul Ibrahim Sikh Abdul Majid強調，日月光擴廠是馬來西亞半導體產業發展的重要里程碑，這座新廠不僅提升製造能力，更推進擴展智慧製造和AI創新的邊界。

隨著半導體市場預計在未來十年內增長到1兆美元的規模，日月光投控點出，半導體專業封測代工（OSAT）成為全球電子供應鏈中不可或缺的一環，而作為OSAT領導廠商，日月光馬來西亞廠自1991年以來持續為許多半導體公司提供封測服務。