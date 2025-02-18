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工研院開發千瓦級散熱技術 突破全球AI晶片散熱瓶頸

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
有鑑於未來AI伺服器晶片散熱將以液冷為主，經濟部補助工研院開發全球領先的雙相浸沒式冷卻系統，並成功應用於全球IC設計大廠AMD的場域驗證。圖／經濟部提供
有鑑於未來AI伺服器晶片散熱將以液冷為主，經濟部補助工研院開發全球領先的雙相浸沒式冷卻系統，並成功應用於全球IC設計大廠AMD的場域驗證。圖／經濟部提供

AI運算能力不斷提升，在AI伺服器的能耗中，僅60％轉換為運算電力，40％成為系統產生的廢氣熱能，經濟部補助工研院開發全球領先的雙相浸沒式冷卻系統，並成功應用於全球IC設計大廠AMD的場域驗證，有效解決新型高功率AI晶片的高熱密度問題，最高可提升晶片散熱能力50%，滿足資料中心及雲端AI訓練的高速運算需求。

根據國際能源總署（IEA）預測，到2026年，全球資料中心的用電量將超過1000太瓦時，相當於日本一整年的用電需求，其中運算與散熱用電各佔40%。經濟部補助工研院研發雙相浸沒式冷卻技術，突破業界單相浸沒式冷卻1000W散熱上限的技術瓶頸，提供1500W以上的散熱能力。

經濟部產業技術司表示，此項技術是透過水氣蒸發與冷凝機制，快速導熱並消除熱能，並搭配微米級結構設計，擴大冷卻液與晶片的接觸面積，加速熱量傳導，使高功率晶片的熱能迅速轉移並冷卻，大幅提升運算穩定性與能效。

技術司指出，AMD因應AI算力不斷提升的趨勢，將推出新一代高功率AI晶片，為確保其高速運算仍能維持最佳效能，並與經濟部技術合作，透過工研院開發的雙相浸沒式冷卻技術於AMD場域進行驗證，確保晶片在高負載環境下維持穩定運作，並加速大型語言模型（LLM）的訓練與推理，提升整體算力表現。

經濟部協助工研院攜手其陽科技、一詮精密、廣運、復盛精密、訊凱國際、技嘉科技等國內企業，共同打造完整的AI伺服器散熱供應鏈生態系，以加速關鍵技術的商業化應用。

技術司表示，若全球資料中心採用此散熱技術，每年預估可節省超過1000億度電，相當於台灣一年家庭用電量，並可減少5000萬噸二氧化碳排放，相當於種植1.3億棵樹，其節能效益比全球平均高出3倍，為AI產業發展帶來顯著的減碳效益。

AI 晶片 經濟部

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