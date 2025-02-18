印度新預算案五大重點 谷底翻身訊號浮現
印度財年2025年進入尾聲，即將進入新的財年，總預算案也已出爐。瀚亞投信表示，印度政府推出財年2026年總預算案，搭配降息題材，可望激勵印度經濟成長與股市上漲；雖然印度股市處於震盪整理階段，但中長線仍具投資機會，建議投資人可布局印度基金。
印度新的總預算案涵蓋五大重點，包括：個人所得稅減免，以增加中產階級可支配收入，刺激消費需求；促進私人投資，以創造更多就業機會；支持農村發展、改善農村基礎設施；推動再生能源；支持新創企業。
瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，新預算案提供清晰的政策指引，透過降低個人所得稅、資本支出維持在GDP 3.1%、放寬監管措施等，預料將緩解市場擔憂；投資人可靜待利空消息逐漸反映、企業獲利維持向上及外資回流等指標，把握逢低布局、谷底向上的投資契機。
林庭樟認為，財年2025年的低基期，可望促成2026財年GDP成長上看6.3~6.8%目標；新預算案的受惠產業包括：銀行、耐久財消費，以及利率敏感及消費升級等產業，同時也看好受政策扶持的產業升級與進口替代等領域發展。
瀚亞印度基金主要持股為大型股，持有比重高達七成以上，產業布局以景氣循環性、金融、工業及科技股為主。林庭樟說，全球市場近期不確定性高，資金回流美元避險，使印度股市走勢疲弱，尤其先前漲多的中小型股跌幅較重，大型股展現出韌性，邁向新財年，印度股市是否能重啟上漲動能，備受投資人關注。
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