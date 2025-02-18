AI髮質分析再升級！訊連「小金雞」首推毛躁髮分析技術

軟體研發商訊連（5203）旗下時尚科技商玩美移動（PERF）18日宣布，推出全新AI毛躁髮偵測技術「AI Frizzy Hair Analyzer」。這項突破性技術不僅為玩美移動備受矚目的AI髮型企業方案再添生力軍，更與現有的AI髮質分析、AI髮長分析、AI虛擬染髮及AI虛擬髮型等技術相輔相成，進一步擴展了玩美移動在AI髮型領域的應用版圖。

玩美移動說明，「AI Frizzy Hair Analyzer」是首款能透過AI精準識別髮絲毛躁程度的技術，專為美髮品牌打造，能協助品牌提供個人化護髮與造型產品推薦，不僅提升消費者的智慧護髮體驗，全面強化AI在美髮領域的應用價值，更推動美髮產業邁向數位化服務新時代。

AI 髮絲毛躁分析 秒級精準偵測

AI Frizzy Hair Analyzer採用玩美移動專業AI演算法，透過使用者上傳的三張照片（正面、左側、右側），便可在短短數秒內精準分析髮絲毛躁程度，並將其分類為順滑、輕度毛躁、中度毛躁及極度毛躁等四個毛躁程度級別。

AI Frizzy Hair Analyzer的核心優勢在於其AI模型，經過來自不同種族、涵蓋多元髮質的海量影像數據訓練，確保其演算法能適用於各種髮質類型。這項技術將能大幅協助全球美髮品牌更深入了解顧客需求，並提供精準的個人化護髮與造型產品推薦，例如：抗毛躁精華、洗髮精、護髮乳及造型產品等，大幅提升顧客的購物體驗，同時優化品牌與消費者的互動。

精準智慧分析 提供個人化護髮產品推薦

在數位化消費趨勢驅動下，個人化產品推薦已成為品牌提升顧客體驗與市場競爭力的關鍵策略。消費者期待透過更精準的分析獲得專屬護髮產品建議，而AI Frizzy Hair Analyzer透過AI智慧偵測毛躁程度，協助品牌提供個人化護髮產品推薦，不僅優化購物流程，也能有效提升顧客滿意度與購買轉換率。

AI技術為美髮產業帶來突破性應用，特別是在護髮產品無法直接試用的市場環境下，無論是電商平台或實體通路，消費者在選購時經常缺乏專業建議，導致購買決策困難。AI Frizzy Hair Analyzer憑藉AI精準解析毛躁問題，協助品牌即時提供符合個人需求的護髮產品推薦，進一步提升顧客對產品的信賴度，增強購買意願，並強化品牌忠誠度。

AI 精準解析毛躁髮問題 全面升級個人化護髮體驗

AI Frizzy Hair Analyzer透過先進AI毛躁分析技術，協助品牌打造更精準的個人化護髮建議，幫助消費者輕鬆找到最適合的護髮及造型產品。這項技術的核心優勢包括：1.高度精準識別：AI模型基於10,000張來自不同族群的髮質影像數據訓練，可高度精準偵測毛躁程度，確保適用於各類髮質。

2.強化個人化顧客體驗：品牌可透過AI分析結果，提供客製化護髮或造型產品推薦，提升顧客滿意度，並優化購物決策過程。3.促進銷售與回購：透過個人化推薦機制，可有效引導消費者找到最佳護髮解決方案，達到最佳產品使用效果，進而鼓勵消費者重複購買，提升營收成長。

4.優化營運流程：取代傳統繁瑣的人工諮詢、問卷測試與專業儀器檢測，提供即時且直覺的數位分析體驗。5.無縫整合應用：可輕鬆靈活部署至美髮品牌官網、行動應用程式及數位行銷平台，幫助品牌快速導入AI服務，提升技術應用的靈活度。