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緯謙夏志豪：AI仍是2025致勝關鍵「找到應用」最重要！

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯謙總經理夏志豪為「鏈結創新 驅動未來」高峰會登台開講。緯謙／提供
緯謙總經理夏志豪為「鏈結創新 驅動未來」高峰會登台開講。緯謙／提供

隨著全球經貿環境快速變化，台廠在面對來自市場的各種挑戰，該如何瞄準契機適時完成轉型，也成為大廠當前最重要的目標之一。面對近年來席捲全球的轉型需求，創新雲端服務供應商緯謙（WiAdvance）總經理夏至豪直言「2025年AI仍是重要關鍵」，他強調，讓更多企業相信AI價值，以及找到其應用方法，是當前台灣產業最重要的課題！

據悉，緯謙（WiAdvance） 長年專注提供雲端相關服務，並持續提供市場客戶各種基於公有雲平台與混合雲架構的應用解決方案，也為旗下客戶量身打造適合各種企業特性的雲端服務，協助企業導入各種最新的科技應用，而作為掌舵手的總經理夏志豪近日也受邀出席勤業眾信「鏈結創新 驅動未來」高峰會，並在「AI 引領產業新格局」環節，以「AI賦能」為題登台開講、與各界領袖共同探討全球創新趨勢與契機。

AI大浪正以驚人的速度席捲全球，而企業如何有效導入AI、確保技術落地並創造實質價值，已成為決勝關鍵。而勤業眾信為協助企業應對AI轉型挑戰，特地召開此次高峰會，除邀集各界領袖與談，也在會中發布《2025 CxO前瞻展望—AI價值實踐 企業決勝關鍵》報告，提出「EXPLORER」框架，從「建立Establish」到「重塑Reimagine」共八大階段，提供系統化的AI推動策略，助力企業有條不紊地推動創新，穩健駛向AI時代新篇章。

面對AI市場不斷擴大的趨勢，夏志豪坦言，由於AI可以應用在各個方面，未來可能替代更多人力工作。我們積極和製造、醫療業客戶進行互動，了解營運和工作流程的痛點，再運用AI、數據、雲端技術協助他們帶動組織轉型，也因此自己認為「AI領域仍擁有很大的商機」。展望2025的發展，夏志豪透露，今年剛好適逢緯謙成立滿十年的重要里程碑，自己也希望能夠順利交出更好的成績。

緯謙總經理夏志豪為「鏈結創新 驅動未來」高峰會登台開講。緯謙／提供
緯謙總經理夏志豪為「鏈結創新 驅動未來」高峰會登台開講。緯謙／提供

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