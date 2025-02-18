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國產發展全建材成果豐碩 旗下國宇、惠普營運再創新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
國產建材集團近年發展全建材集團策略相當穩健有成，旗下國宇建材與惠普繼續創下營運新高點。國產／提供
國產建材集團近年發展全建材集團策略相當穩健有成，旗下國宇建材與惠普繼續創下營運新高點。國產／提供

國產（2504）18日表示，集團推動全建材策略有成，帶動旗下國宇建材及惠普（8424）兩公司營運成果豐碩。國宇的ALC輕質磚與板材、與惠普的矽酸鈣板等產品，充分掌握全台科技大建設與帶旺周邊建築裝修商機，讓國宇去年獲利年增超過330％、惠普去年營收續創新高達10.28億元，年增7.99％，前三季EPS 3.39元，國宇與惠普等全建材集團營運表現均相當亮眼。

國產集團去年整年度營運達到新高點，不僅集團全年合併營收為217.19億元，年增3.22％。國內預拌混凝土本業營收為186.48億元，年增5.01％，創下歷年來最高營收紀錄。

國產表示，集團擁有全台最多的混凝土廠，均位於各區域樞紐位置，彼此可以3-5廠靈活調度支援，奠定營運優勢之餘，也撐起民間、公共以及科技重大建設，因此今年繼續創造集團營收與獲利佳績。墊高集團營運優勢上，國產建材繼續往全建材集團邁進，全方位布局建築業內裝市場提供多元的選擇，例如：建築空間天地壁所需，如隔間材、裝飾面材、地板材及居室傢俱等，集團皆有相關產品提供選擇。

其中以矽酸鈣板及纖維水泥板銷售為主的惠普，去年爭取的內裝修市場商機更上層樓，新增許多商辦、科技廠房、社會住宅市場，去年營收繼續創高達10.28億元，年增7.99％，前三季EPS 3.39元。而國宇建材在成立之後，設置AI自動化ALC輕質磚產線，除了生產量能相當順暢、全年最高設計產能可達20萬立方米，市場需求也蒸蒸日上，去年全年獲利年增超過330％，開始邁入了營運的高成長期。

對於2025年的營運展望，由於全球AI發展相當炙熱，帶動台積電（2330）等科技大廠在全台展開擴廠大建設，以及科技園區遍地新設、還有捷運與鐵道等前瞻計畫預算繼續創高成長、加上危老都更全面啟動，將不斷推升營造、建材、預拌混凝土等建材需求，加上前幾年預售的房市也即將進入交屋潮高峰，更讓國產建材全集團市場穩健有撐、成長審慎樂觀。

惠普 營收

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