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劉德音柏克萊設智庫啟用 邀專家提供政策制定建議

中央社／ 舊金山17日專電

台積電前董事長劉德音在加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）創辦的智庫「科技競爭力與產業政策中心」（TCIP）近日啟動並舉辦會議。新智庫主要目的是引領美國進入先進技術發展與生產的新時代。

劉德音去年談到退休後的創業計畫，表示將籌組工業政策智庫。新智庫「科技競爭力與產業政策中心」已開始運作，並於13日舉辦啟動會議。

「科技競爭力與產業政策中心」隸屬加大柏克萊分校工學院。工學院院長劉金智潔（Tsu-Jae King Liu）在新聞稿中指出，「我們很榮幸能有這樣一位業界巨擘在加大柏克萊分校創辦這個中心，確保美國在先進技術領域的領導地位」。

「科技競爭力與產業政策中心」目前主要成員除劉德音之外，還有加大柏克萊分校工學院教授沙斯特雷（S. Shankar Sastry）、及加大柏克萊分校C3.ai數位轉型研究院（C3.ai Digital Transformation Institute）執行主任羅爾包（Larry Rohrbough）。

劉德音表示，過去數十年，高科技產品的上游研發與下游製造受全球化影響出現脫鉤，導致新技術未必能夠在本土實現商業化並創造財富。隨著社會對科技依賴增加，上述現象正削弱國家的技術領先地位，而技術領先是經濟實力和國家安全的基石。

劉德音說，需要有一個國家級戰略來強化從研發、產品開發到製造的管道，確保技術能夠成功導入終端市場。

劉德音去年曾表示，智庫多半是政治人物參與，沒有產業人士，顧問諮詢又多以賺錢為主，很難有好的政策，美國政策又非常重要，對盟友影響重大，希望成立智庫讓產業、學界研究鑽研事情，但不是以政治角度出發。

沙斯特雷表示，在中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）造成衝擊之後，恢復美國在先進技術包括AI領域的領先地位至關重要，這個中心將幫助加速邁向這一目標。

「科技競爭力與產業政策中心」將邀集來自學術界、產業界及非營利機構專家，共同討論技術、經濟及政策問題，將為政策制定者和立法者提供專業且獨立的學術建議。

柏克萊 競爭力

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