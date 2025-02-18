鴻名員工涉盜賣存貨遭免職 影響淨利約8218萬元

中央社／ 台北17日電

連接器廠鴻名今天晚間召開重大訊息說明會，指公司2024年12月11日發現1名員工涉及偽造文書、盜賣存貨等不法行為。公司立即進行進一步監控與調查，目前此案已送司法機關偵辦，鴻名將全力配合調查，以維護股東權益。

鴻名初步估計，此事造成公司淨利累計減少約新台幣8218.7萬元，對照公司去年第3季合併報表，總資產影響比例小於3%，並未影響公司財務運作。鴻名為此預計重編去年第3季合併財報

鴻名強調，該員工已予以免職處分，業務由其他業務人員接續服務，並未影響公司業務運作。

鴻名未來會再加強並落實各單位管控，強化公司內部控制制度，加強內部稽核抽查以避免類似情形發生。

新台幣 財報

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