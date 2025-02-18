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川普祭「對等關稅」 PC 鏈何去何從…頭痛

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

面對美國關稅戰，PC品牌廠透過調漲終端產品售價因應之餘，也早已開始催促供應鏈往東南亞、北美布局。但美國總統川普祭出「對等關稅」政策，又不點名哪個國家，PC供應鏈現在想遷移也不知往哪布局，政策不確定讓PC供應鏈面臨左右為難的狀況。

川普日前宣布大規模的「對等關稅」計畫，根據貿易夥伴國對美國徵收的關稅稅率以牙還牙。川普指示商務部和美國貿易代表逐一檢視各國徵收的關稅，以及監管和補貼現況，作為回敬「對等關稅」的依據。新的對等關稅最快4月2日生效。

以代工廠最主流的東南亞生產基地越南為例，越南為美國第三大進口國，且對美國進口越南產品課稅頗高，成為白宮出手實施對等關稅國家機率高，台灣代工廠先前為避開美中貿易戰，大舉將產能遷移至越南，若到時川普針對越南課稅，國內大型代工廠可說無一倖免，品牌廠若選擇把原本在大陸生產的筆電轉至越南，之後難保越南不會遭川普盯上，繞了一大圈想避開關稅，結果還是白忙一場。

「川普2.0」鼓吹製造重回美國，但以消費性電子製造低毛利率的水準，碰上美國勞工成本高及缺乏供應鏈，PC很難在當地組裝製造。儘管包含鴻海（2317）、廣達等大型代工廠在美國有製造基地，主要也是生產高價伺服器，而非消費性電子產品。

這也意味著想要PC美國製造，目前仍是高難度問題，廠商若要從無到有打造新生產基地，至少要一年半載，四年後若美國總統換人當，政策又轉向，屆時在美國蓋的消費性電子產品生產線還要不要持續也是無解題。

美國 越南 關稅

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