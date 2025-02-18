關稅效應…宏碁筆電漲價開第一槍 陸製產品銷美3月漲10%

因應美國總統川普加徵關稅，外媒報導，宏碁（2353）董事長陳俊聖在英國受訪時透露，將依照進口時程，規劃對受關稅影響的產品漲價10%。目前推估大陸製造並銷往美國的筆電可能會從3月起漲價，並考慮將銷美產品在代工夥伴的非大陸產區生產，美國製造也是一個可能。

宏碁因應川普關稅戰，開出筆電業漲價第一槍，業界預期華碩、戴爾（Dell）、惠普（HP）等品牌後續也會漲價。華碩昨（17）日表示，已制定強化供應鏈韌性的方案，降低外部因素影響，持續關注成本結構的變化，保持營運彈性，致力提供最佳價值與消費者體驗。

英國每日電訊報報導，陳俊聖表示，必須調整終端使用者的價格來反映關稅。10%可能會是在沒有其他變數發生下的漲幅，因為進口稅就加這麼多，非常直觀。

陳俊聖表示，上周做出漲價決定，但關稅不適用於2月底前從大陸出貨的產品，因此價格真正調漲可能在幾周之後。他認為，有些公司會利用關稅做為藉口，售價將不只漲10%。

今年2月初宏碁新春開工時，陳俊聖已暗示銷往美國產品將漲價。他回應川普加稅一事時分析，短期來看，宏碁在美國仍有存貨因應，但新增的關稅多少會轉嫁到美國終端產品售價。

宏碁是美國第五大電腦品牌，前四大包括惠普、戴爾、聯想（Lenovo）和蘋果。零組件如板卡等先前遭課稅，華碩除了啟動供應鏈分散至非大陸地區外，華碩與多數板卡廠在美國市場銷售的顯卡類產品價格也應聲上漲以因應關稅成本。

宏碁筆電售價最貴可達3,700美元（約新台幣12.1萬元），大部分筆電在大陸代工廠組裝，在美國銷售筆電近80%都是大陸製造。川普本月將對這類產品加徵10%關稅。

陳俊聖表示，川普第一屆任期實施25%關稅後，宏碁將桌上型電腦的組裝移出大陸，現在正在尋找大陸以外的供應鏈，在美國生產「也是選項之一」。業界評估，在美國新稅制下，PC品牌商銷往美國市場的筆電將加速轉移至越南、泰國等地生產。

宏碁昨日股價漲0.15元，收39.55元。