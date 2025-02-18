快訊

北台灣溼冷探10度以下低溫 吳德榮：周末恐強烈冷氣團 這天起暖熱如春

國3北上彰化和美路段3車連環撞 肇事轎車翻覆1人送醫

近年最高規格座談 習近平為何此時會馬雲等民企大咖

聽新聞
0:00 / 0:00

關稅效應…宏碁筆電漲價開第一槍 陸製產品銷美3月漲10%

經濟日報／ 編譯易起宇、記者吳凱中／綜合報導
宏碁因應川普關稅戰，開出筆電業漲價第一槍。路透
宏碁因應川普關稅戰，開出筆電業漲價第一槍。路透

因應美國總統川普加徵關稅，外媒報導，宏碁（2353）董事長陳俊聖在英國受訪時透露，將依照進口時程，規劃對受關稅影響的產品漲價10%。目前推估大陸製造並銷往美國的筆電可能會從3月起漲價，並考慮將銷美產品在代工夥伴的非大陸產區生產，美國製造也是一個可能。

宏碁因應川普關稅戰，開出筆電業漲價第一槍，業界預期華碩、戴爾（Dell）、惠普（HP）等品牌後續也會漲價。華碩昨（17）日表示，已制定強化供應鏈韌性的方案，降低外部因素影響，持續關注成本結構的變化，保持營運彈性，致力提供最佳價值與消費者體驗。

英國每日電訊報報導，陳俊聖表示，必須調整終端使用者的價格來反映關稅。10%可能會是在沒有其他變數發生下的漲幅，因為進口稅就加這麼多，非常直觀。

陳俊聖表示，上周做出漲價決定，但關稅不適用於2月底前從大陸出貨的產品，因此價格真正調漲可能在幾周之後。他認為，有些公司會利用關稅做為藉口，售價將不只漲10%。

今年2月初宏碁新春開工時，陳俊聖已暗示銷往美國產品將漲價。他回應川普加稅一事時分析，短期來看，宏碁在美國仍有存貨因應，但新增的關稅多少會轉嫁到美國終端產品售價。

宏碁是美國第五大電腦品牌，前四大包括惠普、戴爾、聯想（Lenovo）和蘋果。零組件如板卡等先前遭課稅，華碩除了啟動供應鏈分散至非大陸地區外，華碩與多數板卡廠在美國市場銷售的顯卡類產品價格也應聲上漲以因應關稅成本。

宏碁筆電售價最貴可達3,700美元（約新台幣12.1萬元），大部分筆電在大陸代工廠組裝，在美國銷售筆電近80%都是大陸製造。川普本月將對這類產品加徵10%關稅。

陳俊聖表示，川普第一屆任期實施25%關稅後，宏碁將桌上型電腦的組裝移出大陸，現在正在尋找大陸以外的供應鏈，在美國生產「也是選項之一」。業界評估，在美國新稅制下，PC品牌商銷往美國市場的筆電將加速轉移至越南、泰國等地生產。

宏碁昨日股價漲0.15元，收39.55元。

宏碁 美國 關稅

延伸閱讀

林建甫：全球經濟迎川普等多重挑戰 台商3策略因應

彭博：川普拚復活節前達成俄烏停火 美官員坦言太趕

北約末日？歐盟外交官：美俄聯手想摧毀歐洲

美國禽流感肆虐 川普仍大砍農業部防疫員工

相關新聞

關稅效應…宏碁筆電漲價開第一槍 陸製產品銷美3月漲10%

因應美國總統川普加徵關稅，外媒報導，宏碁董事長陳俊聖在英國受訪時透露，將依照進口時程，規劃對受關稅影響的產品漲價10%。...

Meta唱旺AI眼鏡 預告新時代來臨…玉晶光、英濟、達邁等出貨喊衝

Meta首席科學家楊立昆預告，未來一年內AI眼鏡產業將有極大的變革發生，人類將迎接AI眼鏡時代降臨，每個人都可透過AI眼...

川普祭「對等關稅」 PC 鏈何去何從…頭痛

面對美國關稅戰，PC品牌廠透過調漲終端產品售價因應之餘，也早已開始催促供應鏈往東南亞、北美布局。但美國總統川普祭出「對等...

員工盜賣存貨衝擊 鴻名將重編去年第3季財報

連接器廠鴻名爆發一名員工涉嫌偽造文書、盜賣存貨弊案，使得公司淨利減少約8,218.7萬元，並將重編2024年第3季財報。

日月光：人工智慧技術變革效應 封測業迎大商機

半導體封測龍頭日月光投控營運長吳田玉昨日表示，全球半導體業正迎來AI技術變革，AI將使機器具備智能，未來人類與機器互動將...

NAND 二哥報佳音 預期群聯、威剛、十銓等逐步轉佳

全球第二大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）廠日商鎧俠副社長渡邊友治表示，AI急速普及，帶旺NAND產業向上，看好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。