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員工盜賣存貨衝擊 鴻名將重編去年第3季財報

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

連接器廠鴻名（3021）爆發一名員工涉嫌偽造文書、盜賣存貨弊案，使得公司淨利減少約8,218.7萬元，並將重編2024年第3季財報。

鴻名昨（17）日晚間由總經理林嘉祥召開重大訊記者會，釋出以上訊息。林嘉祥指出，該案已送司法機關偵辦，並配合檢方調查。預估對鴻名淨利減少約8,218.7萬元，初步評估對公司2024年第3季合併報表總資產影響比率小於3%。

林嘉祥指出，該案未影響公司財務運作，且已免職涉案員工。未來將加強公司管控，強化公司內部稽核抽查，避免類似情況發生，儘管現階段因已進入司法階段，偵查不能公開，但公司將全力維護股東權益。

鴻名目前主要有兩大業務，其一為線材連接器事業群，公司目標拓展歐美日高附加價值產品市場、深化車載電子產品比重及拓展東南亞製造基地。其次則為系統整合事業群，公司目標提高服務類收入。鴻名昨天股價跌0.4元、收26.85元。

東南亞 連接器

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