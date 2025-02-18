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群創搶進 AI 醫療機器人

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

群創（3481）部署重兵以AI機器人應用搶進智慧醫療市場，將推出全台第一部結合AI量能，切入AI智慧醫療應用的產智能化療調劑機器手臂。由於醫療相關應用毛利率動輒三成以上，又有AI與機器人加持，將為群創獲利大加分，轉型再邁大步。

群創近年轉型多管齊下，不僅透過扇出型面板封裝（FOPLP）跨足當紅的先進封裝領域，如今也切入日正當中的AI機器人應用，都緊扣科技發展趨勢。

值得注意的是，AI智慧醫療應用成為國際大廠競相卡位標的，大陸AI新創DeepSeek即透過旗下模型協助多家業者導入AI智慧醫療；Google執行長皮伽更是大力讚揚Google的AI服務為全球智慧醫療打造眾多新里程碑。群創以AI機器人應用搶進智慧醫療市場加入DeepSeeK、Google同聲按讚的新藍海，搶搭大商機。

群創對相關新布局充滿信心，並已發出邀請函，將於今天偕同奇美醫院舉行「智能化療藥物調配設備產品記者會」，發表結合AI量能，切入AI智慧醫療應用的首台國產智能化療調劑機器手臂。

群創透露，智能化療調劑機器手臂是一項重大創新，具安全、精確、可追溯、效率提升、降低醫護勞力五大優點。可在無菌環境中，調配具有基因危害性的抗癌藥品，符合無菌藥品調劑背景環境的潔淨度要求，除保護病人避免微生物汙染外，也可保護藥師避免暴露於危害性藥品環境，符合職業安全衛生的管理。除提升藥物調劑的精確性，並確保藥師和病人的安全，減輕醫療人員工作負荷，提供智慧醫療解決方案。

看好醫療顯示系統解決方案的利潤，要遠比消費性產品佳，毛利率可維持在30%左右，近年已成為面板廠轉型與提升獲利主攻關鍵項目。群創繼衍生已上市掛牌的睿生光電外，去年再以內部創業方式成立「智能及自動化解決方案事業中心（IAS）」，力拚在智慧醫療及銷售市場，締造高倍數成長的佳績。

AI 機器人 群創

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