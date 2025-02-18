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台灣半導體產值上衝

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台灣半導體產業協會（TSIA）昨（17）日引用工研院產科國際所最新數據指出，去年台灣半導體產值逾5.3兆元，創新高，優於預期；今年產值可望拚再寫新猷、達6兆1,785億元，年成長16.2%，首度突破6兆元大關。

外界預期，台灣半導體產業今年持續強強滾，主要是台積電（2330）以先進製程優勢領頭衝。

台灣半導體產業協會去年8月曾二度上修2024年台灣半導體產值成長預估值，當時調高為年增20.6%，產值估計達5兆2,369億元，昨天公布的數據比去年8月的更好。

展望2025年，該機構預期，台灣半導體業產值可望達6兆1,785億元，年增16.2%，其中，IC製造業產值年增幅度最大，估將首度突破4兆元關卡、達4兆827億元，年增19.4%，持續為台灣半導體業產值成長的主要動能，IC製造業產值若細分，晶圓代工產值估年增20.1%居冠。

台積電先前預估，2025年美元營收年增幅可達24%至26%，增幅超越產業平均。以相關成長幅度換算，法人推估台積電今年營收將挑戰千億美元里程碑。

半導體 台積電

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