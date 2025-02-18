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力成、華東營運 看見曙光

經濟日報／ 記者李孟珊／綜合報導

記憶體市況醞釀止跌回升，法人看好，供應鏈備貨需求最快有望在今年第2季開始逐步發酵，力成（6239）、華東等記憶體封測廠也將迎來曙光。

業界分析，2025年記憶體市場開始出現逐步好轉跡象，不僅近期儲存型快閃記憶體（NAND Flash）現貨合約價開始止穩，NAND晶片二哥鎧俠更釋出市況下半年復甦的好消息，都對力成、華東等台廠有利。

業界看好，記憶體市場備貨需求最快有機會於今年第2季開始陸續啟動，助攻力成、華東營運。力成主要承接美光、鎧俠等記憶體大廠DRAM、NAND Flash封測業務，隨著市況回溫，第2季起產能利用率有望比首季大幅提升。

華東方面，雖然主力業務為利基型記憶體封測，隨著記憶體價格開始回溫，加上AI應用大爆發對利基型記憶體需求不斷提升，法人同步樂觀看待華東後續接單。

力成 封測 快閃記憶體

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