AI 眼鏡夯 宏達電拚重返榮耀

隨著AR、VR技術日益成熟，且硬體裝置開始趨向微型化，加上AI應用加持，讓AI眼鏡成為市場矚目的新興產品，台廠當中，宏達電（2498）很早就投入智慧眼鏡市場，而且每年都定期推出新產品，並積極投入開發AI眼鏡，藉此叫陣國際大廠，力拚重返榮耀。

AI眼鏡正夯，Meta、Google、小米、蘋果等品牌廠爭相投入。據悉，雖然宏達電日前宣布出售XR智財權與相關研發人力給Google，但該公司並未放棄開發AR、VR與XR的頭戴式裝置，甚至仍在積極研究AI眼鏡產品。

宏達電董事長王雪紅先前也曾透過內部信說明，與Google協議強化HTC發展XR生態系，期待實現更精簡的產品組合，她強調，公司對打造VIVE品牌和提供創新VIVE XR解決方案都將維持不變，所有現有產品線如VIVE Focus Vision等，都將繼續支援和持續創新研發的工作。

業界人士認為，宏達電目前仍手握不少智慧頭戴式裝置與智慧眼鏡的技術與專利，如果能與Google深度合作，或許有機會攜手推出新產品，畢竟雙方過去就曾密切合作，未來一起搶攻AI眼鏡市場也不無可能。

業界人士指出，若仔細端看宏達電與Google的協議細節，就會發現藏有玄機。雙方協議內容中，宏達電出售的XR智財權其實並非是賣斷，未來宏達電仍可使用出售給Google的XR專利。

外界認為，宏達電此舉是為將來搶進XR或AI眼鏡市場時，仍有一條出路可走。