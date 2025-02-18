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NAND 二哥報佳音 預期群聯、威剛、十銓等逐步轉佳

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者李孟珊／綜合報導
鎧俠。（路透）
鎧俠。（路透）

全球第二大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）廠日商鎧俠副社長渡邊友治表示，AI急速普及，帶旺NAND產業向上，看好隨著手機與PC庫存水準會在今年中前恢復正常，催動下半年NAND晶片市場復甦。

鎧俠登高一呼看好NAND晶片市況即將走出谷底迎接復甦，業界預期，群聯（8299）、威剛、十銓等台灣NAND相關族群後市也將逐步轉佳。

鎧俠2024會計年度前三季（2024年4月至12月）獲利創新高，並順利轉虧為盈，公司看好後市激勵下，昨日股價一度飆漲19%，是去年12月IPO以來單日最大漲幅，台灣NAND相關族群股價也普遍紅通通。

鎧俠表示，2024會計年度前三季營業利益4,150億日圓（約27億美元），表現遠優於一年前同期的虧損2,970億日圓。全年營業利益預估會在4,316億到4,536億日圓之間。

渡邊友治指出，AI加速普及化程度，成為帶動鎧俠營運恢復成長動能的主要關鍵，鎧俠將會抓住相關市場需求，擴大先進製程記憶體銷售動能。

他預期，下半年PC及AI手機市場需求可望回溫。法人指出，鎧俠2024年會計年度（2024年4月至2025年3月）有機會繳出獲利成績單。

鎧俠看旺NAND晶片後市，台灣NAND相關族群跟著旺。其中，群聯董事會成員當中包含鎧俠，鎧俠釋出正向訊息，意味群聯營運有望跟著持穩向上。

值得注意的是，鎧俠2024會計年度前三季記憶體生產設備投資力道年減25％，意味增產速度減緩甚至減少產出，對舒緩市場價格壓力有正面幫助。

鎧俠唱旺NAND晶片市況之餘，研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告也指出，NAND晶片市場供需結構將有望在下半年顯著改善，包含原廠減產、智慧手機庫存去化、AI及DeepSeek效應等因素將推升NAND晶片需求，緩解供過於求的局面，預期下半年將迎來價格回升。

法人看好群聯、威剛、十銓等台灣NAND相關族群下半年營運重回成長。

NAND 晶片

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