Meta唱旺AI眼鏡 預告新時代來臨…玉晶光、英濟、達邁等出貨喊衝

Meta首席科學家楊立昆預告，未來一年內AI眼鏡產業將有極大的變革發生，人類將迎接AI眼鏡時代降臨，每個人都可透過AI眼鏡扮演管理者，藉此擁有擁有一支由超智能助手組成的虛擬團隊。

法人指出，Meta看好AI眼鏡時代將至，並將有超強應用，預料將引爆強大買氣，玉晶光（3406）、英濟、達邁、驊訊等協力廠出貨跟著喊衝。

Meta是全球AR眼鏡龍頭，楊立昆日前在法國巴黎AI行動峰會釋出以上訊息的短片近日在社群平台流出，引發關注。他強調，AI眼鏡將成為人類新的運算平台，並藉此讓人們擁有一支由超智能助手組成的虛擬團隊。

楊立昆指出，AI眼鏡在未來一年將配備更高階的顯示螢幕，並透過硬體連結，讓人類用手指就可以操作許多應用，甚至在口袋裡就可用手指操作，同時也會整合AI代理（AI Agent）功能，讓人們只需要透過一副AI眼鏡就能處理日常事物，大幅提升工作效率、創造力和生產力。

楊立昆認為，迎接AI智慧眼鏡時代，會加快AI更趨近於真實的人類智慧的腳步，讓AI眼鏡讓人類直接溝通。隨AI眼鏡時代將來臨，成為人類新的計算平台，每個人都可透過AI眼鏡扮演管理者，並藉此幫助人們建立並領導自己的AI團隊來處理日常事物，讓每個人都成為「經理」。

法人指出，從目前產品發布狀況來看，Meta在AI、AR眼鏡的布局進度最快且最完整。據悉，Meta去年第4季秀出新款智慧眼鏡Orion，其輕盈、時尚的設計感，讓「AI教父」、輝達執行長黃仁勳都驚嘆連連，雖然該產品造價不菲，尚未達到親民的價格，但估計很快就能壓低成本，讓智慧眼鏡更加普及。

供應鏈方面，鏡頭廠玉晶光近年深耕AR／VR等應用，是Meta發展AI終端硬體關鍵夥伴。玉晶光總經理郭英理日前表示，看好智慧眼鏡銷售量有望因AI功能而提升，並進一步帶動未來擴增實境（AR）產品發展。

郭英理表示，目前看到客戶對於AR／VR／MR等相關應用投入積極，未來隨內容及應用增加，有信心未來量能很快放大；至於AI智慧眼鏡需求出乎預期，而智慧眼鏡後面也有更多邊緣AI應用功能輔助。

英濟也搶攻AI眼鏡商機，不僅機光電整合產品已出貨客戶，旗下轉投資事業擁有的微型投影機技術，被市場認為未來在智慧眼鏡領域有很大的發揮空間。驊訊則是專攻音訊IC，先前也曾傳出打入Meta新一代智慧眼鏡供應鏈，該公司在AI技術開發方面專注於通訊降造與娛樂效果兩大領域。

至於達邁則是透過透明聚醯亞胺（PI）材料切入Meta智慧眼鏡供應鏈，並掌握AI眼鏡輕量化的關鍵技術，同時也具備眼球追蹤與操控功能等技術，被外界視為AI眼鏡關鍵供應商之一。