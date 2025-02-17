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鴻名員工涉嫌盜賣公司存貨 影響淨利8千萬

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
鴻名總經理林嘉祥（中）。翻攝／證交所影音傳播網
鴻名總經理林嘉祥（中）。翻攝／證交所影音傳播網

連接器廠鴻名（3021）17日晚上召開重訊記者會，鴻名總經理林嘉祥指出，公司發現一名員工涉及偽造文書、盜賣存貨之不法行為，該案已送司法機關偵辦，經內部調查後，該案預估對鴻名淨利減少約8,218.7萬元，初步評估對公司2024年第3季合併報表總資產影響比例小於3%，鴻名強調，該案未對公司財務及業務產生影響，鴻名將重編2024年第3季財報

林嘉祥表示，公司發現一名員工涉及偽造文書、盜賣存貨之不法行為，公司對此已進行監控及調查，目前該案已送司法機關偵辦，鴻名將全力配合調查。

林嘉祥指出，經內部調查後，該案預估對公司淨利減少約8,218.7萬元，初步評估對鴻名2024年第3季合併報表總資產影響比例小於3%。

林嘉祥強調，該案未影響公司財務運作，且已免職涉案員工，並未影響公司業務運作。經此，鴻名將重編2024年第3季財報，未來將加強公司管控，強化公司內部稽核抽查，避免類似情況發生，儘管現階段因已進入司法階段，偵查不能公開，但公司將全力維護股東權益。

鴻名集團為擁有亞洲多國據點、產品服務行銷全球的跨國企業集團，目前員工人數超過1,600人，業務範圍從基礎的電子零組件、線材連接器製造，到提供資訊系統整合、顧問諮詢服務，亦跨足生活科技產品銷售、生活風格形塑等多元產業。

鴻名目前主要有兩大業務，其一為線材連接器事業群，公司目標拓展歐美日高附加價值產品市場、深化車載電子產品比重及拓展東南亞製造基地。其次則為系統整合事業群，公司目標提高服務類收入。

財報 連接器

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