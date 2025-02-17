防川普關稅大刀 宏碁美國NB喊漲、華碩強化供應鏈韌性
外電報導，因應美國總統川普加徵關稅，PC品牌大廠宏碁（2353）執行長暨董事長陳俊聖表示，將把產品售價調漲10%。在目前的預設情況下，在中國大陸生產的筆記型電腦美國售價，將從下個月起漲價，但也將考慮把生產移出中國大陸，包括考慮移往美國。對於同業喊漲，華碩（2357）17日則回應，公司已制定強化供應鏈韌性的方案，以降低外部因素影響，將持續關注成本結構的變化，保持營運彈性。
英國每日電訊報報導，陳俊聖表示：「我們必須調整終端使用者的價格，來反映關稅。我們認為10%可能會是沒有其他變數發生下的漲幅，因為進口稅就加這麼多。非常直觀。」
陳俊聖表示，他上周做出漲價決定，但由於關稅不適用於2月底前從中國大陸出港的產品，價格真正調漲可能到幾周之後。他並表示，有些公司可能會利用關稅做為藉口，將售價不只調漲10%。
宏碁最貴的筆電售價高達3,700美元，其大部分筆電都是透過大陸代工廠組裝。美國進口的近80%筆電都是在大陸生產，川普本月對這些產品加徵10%關稅。
針對此外電報導，宏碁今日補充說明，將依照進口時程，對於受到關稅影響的產品將預設調漲10%。
宏碁是美國第五大電腦品牌，排在前面的是惠普（8424）（HP）、戴爾（Dell）、聯想（Lenovo）和蘋果。市場預計，隨著宏碁公開喊出調漲NB售價後，惠普、戴爾、聯想、蘋果及華碩等品牌商也將跟進，調漲大陸輸往美國的NB產品售價。
對於是否調漲大陸銷往美國PC售價，華碩今日未給予正面回覆，但強調公司已制定強化供應鏈韌性的方案，以降低外部因素影響，將持續關注成本結構的變化，保持營運彈性，致力為消費者提供最佳價值與使用體驗。
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