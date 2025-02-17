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員工涉及不法行為 鴻名今晚將重訊說明

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證交所。圖／聯合報系資料照片
證交所。圖／聯合報系資料照片

鴻名（3021）17日21時30分，將於證交所3樓記者室召開重訊記者會，資深經理黃小菁說明員工涉及不法行為事宜。

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